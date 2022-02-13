Від Лукашенка «можна очікувати будь-чого» – прем'єрка Литви про загрозу провокацій з боку Білорусі

Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте вважає, що провокації з боку Білорусі є можливими, оскільки чимало їх уже відбулося, і від «такої людини, як Олександр Лукашенко, можна очікувати будь-чого». Про це вона заявила у ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми мали чималу кількість провокацій від пана Лукашенка. І тому, коли мене просять дати коментар на його чергові заяви про будь-що, я просто кажу, що, знаєте, не можна виключати нічого і треба бути готовим до всього із таким сусідом», – сказала Шимоніте.

Очікування нових можливих провокацій з боку Білорусі прем’єр-міністерка пояснила насамперед досвідом 2021 року.

«Почнімо з літака Ryanair, який посадили примусово у травні 2021-го через неправдиве повідомлення про вибухівку. Ми усі знали від початку, що це абсолютна неправда і що він просто хотів зняти Романа Протасевича з літака. Але ж там було більше сотні громадян Євросоюзу, у цьому літаку, і це був високий ризик для їхнього життя, це було фактично викрадення», – зазначила вона.

За словами Шимоніте, минулого року виникла і криза нелегальної міграції.

«Ми також будуємо фізичний бар’єр, щоб найкраще убезпечити наші кордони, і східні кордони Шенгенської зони, інвестуємо у системи спостереження, камери і ІТ-рішення. Тому ми зробили чимало, але знаєте, з такою людиною, як пан Лукашенко, як я уже сказала, можна очікувати будь-чого», – заявила прем’єрка Литви.

6 лютого в інтерв’ю російському телебаченню Олександр Лукашенко заявив: «Литва може доскакатися! Крапка! Вони даремно це затіяли! Жодна Америка і Європа їм не допоможе!» На тлі провокації з посадкою літака Ryanair та кризи довкола спроби масової нелегальної імміграції до Євросоюзу, влаштованої на кордонах Білорусі у 2021 році, у західних ЗМІ неодноразово піднімається питання про подальші можливі провокації з боку Білорусі.

Також у медіа неодноразово повідомлялось про роль Білорусі як плацдарму для нового можливого вторгнення Росії до України у контексті підвищеної концентрації російських військ на кордонах з Україною. Зокрема, імовірність такої загрози підкреслюється у світлі спільних військових навчань Росії та Білорусії «Союзна рішучість-2022», котрі розпочалися 10 лютого неподалік від кордону з Україною і мають тривати десять днів, згідно із заявою Міноборони Росії.