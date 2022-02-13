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«Провокаційне запитання» – прем’єрка Литви про надсилання військ в Україну

Литва готова збільшити допомогу Україні, однак надсилання військ залишається «провокаційним запитанням», заявила прем’єрка Інґріда Шимоніте

Литва готова ще більше допомагати Україні, аніж досі, однак надсилання власних військ залишається «провокаційним запитанням». Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це дуже провокаційне запитання. Як я вже казала: ми вже збираємо запити на допомогу, яку ми можемо забезпечити, що стосується знань чи обладнання, чи будь-яких інших потреб. Тому ми думаємо, що те, що ми вже надали – це ще не все. Ми готові зробити більше. Нам потрібно зрозуміти, що вам справді потрібно. Потрібно отримати інформацію від відповідних установ і підлаштовуватися під запити, а не сидіти й фантазувати, що ще ми можемо зробити. Ми робитимемо багато, але й багато залежатиме від практичних потреб України», – відповіла Шимоніте на запитання, чи можна очікувати розширення допомоги з боку Литви у випадку повномасштабного вторгнення Росії, зокрема, допомоги через безпосереднє надсилання литовських військ до України.

В контексті збільшення кількості російських військ біля українського кордону країни- представники НАТО публічно висловлюють підтримку України та надають військову допомогу. Однак питання надсилання власного військового контингенту до України досі офіційно не розглядається членами Альянсу. Зокрема, і президент США Джо Байден у розмові з журналістами 25 січня заявив, що США та НАТО не планують надсилати війська до України у разі нового вторгнення Росії, хоча обіцяють швидку та безпрецедентну реакцію на такі дії.

Натомість, як уже повідомлялося, НАТО поступово збільшує свою військову присутність на території східних його членів. Як зазначають у Альянсі, присутність військ кількох держав- членів у Польщі та країнах Балтії є сигналом, що «напад на одного із членів НАТО означатиме напад на весь Альянс». При цьому, до 2014 року військ НАТО на сході Європи не було.

Про підготовку нового можливого вторгнення Росії в Україну західні ЗМІ повідомляють з осені 2021 року. Причиною є безпрецедентно висока концентрація російських військ біля кордонів з Україною. Російська влада заперечує можливість повномасштабного нападу.

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