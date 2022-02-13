«Провокаційне запитання» – прем’єрка Литви про надсилання військ в Україну

Литва готова ще більше допомагати Україні, аніж досі, однак надсилання власних військ залишається «провокаційним запитанням». Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це дуже провокаційне запитання. Як я вже казала: ми вже збираємо запити на допомогу, яку ми можемо забезпечити, що стосується знань чи обладнання, чи будь-яких інших потреб. Тому ми думаємо, що те, що ми вже надали – це ще не все. Ми готові зробити більше. Нам потрібно зрозуміти, що вам справді потрібно. Потрібно отримати інформацію від відповідних установ і підлаштовуватися під запити, а не сидіти й фантазувати, що ще ми можемо зробити. Ми робитимемо багато, але й багато залежатиме від практичних потреб України», – відповіла Шимоніте на запитання, чи можна очікувати розширення допомоги з боку Литви у випадку повномасштабного вторгнення Росії, зокрема, допомоги через безпосереднє надсилання литовських військ до України.

В контексті збільшення кількості російських військ біля українського кордону країни- представники НАТО публічно висловлюють підтримку України та надають військову допомогу. Однак питання надсилання власного військового контингенту до України досі офіційно не розглядається членами Альянсу. Зокрема, і президент США Джо Байден у розмові з журналістами 25 січня заявив, що США та НАТО не планують надсилати війська до України у разі нового вторгнення Росії, хоча обіцяють швидку та безпрецедентну реакцію на такі дії.

Натомість, як уже повідомлялося, НАТО поступово збільшує свою військову присутність на території східних його членів. Як зазначають у Альянсі, присутність військ кількох держав- членів у Польщі та країнах Балтії є сигналом, що «напад на одного із членів НАТО означатиме напад на весь Альянс». При цьому, до 2014 року військ НАТО на сході Європи не було.

Про підготовку нового можливого вторгнення Росії в Україну західні ЗМІ повідомляють з осені 2021 року. Причиною є безпрецедентно висока концентрація російських військ біля кордонів з Україною. Російська влада заперечує можливість повномасштабного нападу.