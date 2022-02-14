Зеленський заперечив відʼїзд дружини і дітей за кордон

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем прокоментував повідомлення, нібито члени його родини виїхали з України.

«Моя родина завжди зі мною, завжди з Україною, і це без пафосу. Я президент, моя дружина – не просто дружина, вона перша леді, і повинна показувати своїм прикладом, як повинні себе вести сімʼї. Це необовʼязково для всіх інших, але це принципова річ, дуже важлива для держави, для суспільства – підтримувати Україну, бо ти є українець. Громадянин – не той, у кого паспорт, а той, хто сьогодні в Україні», – сказав Зеленський.

Раніше в соціальних мережах стали ширитися чутки, нібито президент України відправив дружину і дітей до Італії.

Видання «Українська правда» повідомило ввечері 12 лютого, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.