«Це не навчання, це загроза війни» – прем’єр Польщі про ситуацію на кордоні України та Росії

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав агресивні дії Володимира Путіна щодо України «спробою перекреслення 30 років і проголошенням про повернення до похмурих часів», коли народи Центральної та Східної Європи не мали свободи. Про це голова уряду Польщі заявив 18 лютого.

«Наша дипломатія і роль Польщі як країни, яка головує в Організації з безпеки і співпраці в Європі, тут дуже значна», – зазначив польський політик.

При цьому прем’єр підкреслив, що «на кордон наших сусідів і друзів – України була вислана армія, яка нараховує близько 150 тисяч російських солдатів». «Це вже не навчання, це стратегічна гра, це загроза війни, якої світ не бачив вже декади», і «від нас залежить, чи ми будемо в стані цю атаку відбити», наголосив Матеуш Моравецький.

На його думку, «немає мови про безпечну Європу буз суверенної України», і «немає вільної України без солідарності всього західного світу». Незалежно від того, що зробить найближчими днями Володимир Путін, наша солідарність з Україною повинна тривати й далі, вважає польський лідер. «Росія повинна знати, що ми не будемо мовчки спостерігати за її агресивними діями, а кожне порушення кордону України означає потужні санкції Заходу», – наголосив прем’єр Польщі, додавши при цьому, що «Польща завжди стояла на боці України, тому що Польща завжди стоїть на боці свободи».

Країни Заходу через розміщення біля кордонів з Україною великого російського збройного угруповання з кінця 2021 року заявляють про те, що Росія може готувати напад на Україну. Москва заперечує підготовку вторгнення. МЗС Росії неодноразово заявляло про нагнітання істерії.

17 лютого на Донбасі розпочалася нова ескалація з боку російських гібридних сил, українські військові повідомляють про десятки обстрілів щодоби, більшість із цих обстрілів відбувається із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.