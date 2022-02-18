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ТКГ збереться зранку 19 лютого – спецпредставник ОБСЄ в контактній групі

Спеціальний представник голови ОБСЄ в ТКГ Мікко Кіннунен

Тристороння контактна група (ТКГ) збереться зранку 19 лютого на позачергове засідання через загострення на Донбасі. Про це повідомив у твітері спеціальний представник голови ОБСЄ в ТКГ Мікко Кіннунен.

«Позачергове засідання ТКГ, яке я скликав сьогодні ввечері, переноситься на завтрашній ранок. Ситуація з безпекою на Донбасі і вздовж лінії зіткнення дуже тривожна», - написав Кіннунен.

Раніше в українській делегації в ТКГ заявили, що російська сторона відмовилася брати участь у позачерговому засіданні 18 лютого, яке ініціював Київ. До цього Україна просила ОБСЄ скликати термінові позачергові консультації ТКГ через можливе визнання Росією як незалежних держав територій, контрольованих підтримуваними Москвою угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

Обстріли на лінії розмежування 17.02.2022

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