Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 12 обстрілів – штаб ООС

Російські гібридні сили від початку доби 19 лютого 12 разів порушили режим припинення вогню на Сході України, повідомила пресслужба Об’єднаних сил.

Більшість обстрілів були із застосуванням забороненого мінськими домовленностями озброєння.

Бойовики із артилерії калібру 122 міліметри і мінометів обстріляли Новотроїцьке, Гранітне, Новоселівку, Старогнатівку, Болотене, Водяне, Широкине. Українські військові також зафіксували проліт ворожого безпілотника, що перетнув лінію розмежування.

«Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає», – ідеться в повідомленні.

За останні кілька днів безпекова ситуація на Сході України погіршилась. Через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці 17 лютого була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.