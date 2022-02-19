Тероборону зможуть перекидати в інші області – Собко

Сили територіальної оборони можуть змінювати свою дислокацію а разі необхідності, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко.

«Якщо буде загострення чи в Києві, чи в Київській області, а в Закарпатті чи в Тернополі чи в Хмельницькому буде спокійно, і тут не буде вистачати сил, то це є логічно. І, я думаю, буде правильним рішенням залучити частину чи в повному складі деякі підрозділи до виконання завдань, в тому чи в іншому регіоні, в тій чи в іншій області. І це закон дозволяв і дозволяє зараз робити», – заявив Собко.

«Ми дотримуємося єдиного принципу, принципу територіальності. Звичайно, кожна військова частина повинна зосереджувати зусилля на обороні своєї території. Однак, бувають різні ситуації. І можна навести приклад з 2014 року, коли загострення було в одній частині країни – на сході, на Донбасі, тоді для стабілізації цієї ситуації були задіяні батальйони тероборони з інших областей. І вони справилися прекрасно з цим завданням, чудово справилися», – додав він.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 11 лютого заявив, що на сьогодні система управління територіальною обороною складається з командування, чотирьох регіональних управлінь, 29 бригад та 150 батальйонів.

За його словами, на сьогодні батальйони територіальної оборони в 13 прикордонних областях укомплектовані не менш ніж на 70%, і до кінця березня цей показник буде доведено до 90%. Крім того, є мета мати на кінець березня не менше 70% резервістів, що проходитимуть службу в батальйонах тероборони, сказав головнокомандувач ЗСУ.

В Україні з 1 січня набрали чинності положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».