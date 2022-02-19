Тут нещодавно встановили нові рентгено-телевізійні інтроскопи. Дізналися, що тероборона Херсонщини під час мобілізації налічуватиме до 4 тисяч бійців. Це одна бригада, що складатиметься sз 6-ти батальйонів. Військове керівництво бригади вже укомплектоване майже на 90%. Через можливу ескалацію, за словами посадовців, на всіх об’єктах критичної інфраструктури посилено охорону та підвищено рівень боєготовності. Побачили тактично-спеціальні навчання Нацполіції неподалік Криму. «Масові заворушення, захоплення адмінбудівель та мінування стратегічних об’єктів» – це сценарії, які силовики вважають можливими і відпрацьовують на своїх тренуваннях. Навчання тут відбуваються регулярно влітку і взимку. Від артилерії до десанту. Військові максимально відпрацьовують прибережну оборону та можливі прориви. Свої резерви готують і цивільні організації. Такі як «Азов», «Самооборона» чи «Правий Сектор». Чи боїться південь України війни? Які настрої у місцевих жителів? Чи готується Херсонська область до можливого наступу з Криму? Про це і не тільки – дивіться у спеціальному репортажі Крим.Реалії.