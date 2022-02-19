Тут нещодавно встановили нові рентгено-телевізійні інтроскопи. Дізналися, що тероборона Херсонщини під час мобілізації налічуватиме до 4 тисяч бійців. Це одна бригада, що складатиметься sз 6-ти батальйонів. Військове керівництво бригади вже укомплектоване майже на 90%. Через можливу ескалацію, за словами посадовців, на всіх об’єктах критичної інфраструктури посилено охорону та підвищено рівень боєготовності. Побачили тактично-спеціальні навчання Нацполіції неподалік Криму. «Масові заворушення, захоплення адмінбудівель та мінування стратегічних об’єктів» – це сценарії, які силовики вважають можливими і відпрацьовують на своїх тренуваннях. Навчання тут відбуваються регулярно влітку і взимку. Від артилерії до десанту. Військові максимально відпрацьовують прибережну оборону та можливі прориви. Свої резерви готують і цивільні організації. Такі як «Азов», «Самооборона» чи «Правий Сектор». Чи боїться південь України війни? Які настрої у місцевих жителів? Чи готується Херсонська область до можливого наступу з Криму? Про це і не тільки – дивіться у спеціальному репортажі Крим.Реалії.
Репортаж із адмінкордону з Кримом: як Херсонщина зустріне російську армію?
Випуски
-
12:00, 12 лютого 2022
Чому Україна покинула свою залізницю у Криму? | Крим.Реалії
-
12:00, 05 лютого 2022
Росія перекидає десантні кораблі двох флотів. Чи зайдуть вони у Крим? | Крим.Реалії
-
12:00, 29 січня 2022
Як Україна реанімувала кораблі після російського полону? | Крим.Реалии
-
12:00, 22 січня 2022
Росія перекидає кораблі до Криму? | Крим.Реалії
-
12:00, 15 січня 2022
Дудь, Собчак, Лебедєв, Кац і Парфьонов. Чий Крим? | Крим.Реалії
-
12:00, 08 січня 2022
Як Україна покарає кримських «зрадників»? | Крим.Реалії
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
Віталій Портников
Лукашенко і війна. Які загрози для України з боку території Білорусі?
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ