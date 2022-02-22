У Львові почалися «Дні Криму», присвячені Дню спротиву окупації півострова

У Львові «Дні Криму» 22 лютого розпочалися підняттям державного українського і національного кримськотатарського прапорів біля приміщення Львівської обласної ради та адміністрації.

«Ми розпочинаємо «Дні Криму» у Львові. Події останнього тижня дають підстави говорити про символічність таких подій. Упевнений, що в майбутньому ми проведемо братерські дні Львова в Криму», ‒ говорить Халіл Халілов, голова кримськотатарського культурного центру «Кримський дім у Львові».

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«Дні Криму» у Львові триватимуть із 22 до 24 лютого. Заходи присвячені Дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим і Севастополя.

«125 мешканців Криму перебувають за ґратами на території Криму і Росії. Більшість, а це 90% ‒ кримські татари, саме вони потерпають сьогодні від Росії у Криму найбільше. Зараз в Україні всі українці не почуваються цілком безпечно. Ми зберігаємо спокій і працюємо, щоб дії Росії на Сході України якомога менше відобразилися на всіх громадянах України», ‒ каже Таміла Ташева, заступниця Постійного представника президента України в Криму.

Протягом цих днів у Львові заплановані фотовиставка «Народжені після арешту», дискусії на тему «Наблизити Крим: спільні кроки до реінтеграції півострова та його мешканців» і «Культурна деокупація», читання листів політв’язнів.

Львівська область протягом восьми років прийняла понад три тисячі вимушених переселенців із Криму, за офіційними даними Львівської обласної державної адміністрації.

22 лютого 2014 року у Сімферополі відбулась масова акція на підтримку цілісності та єдності України та проти кремлівської інтервенції в Криму.