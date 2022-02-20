Макрон після розмови з Путіним проведе консультації з Байденом та іншими лідерами Заходу

Президент Франції Емманюель Макрон після двогодинної телефонної розмови, яку він мав 20 лютого з російським колегою Володимиром Путіним, проведе консультації з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також, можливо, з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою уряду Італії Маріо Драґі. Про це офіс французького лідера заявив після дискусії з Путіним.

Макрон і Путін обговорили останню ескалацію на Донбасі, яка розпочалася 17 лютого. Сторони не зійшлися щодо того, хто є відповідальним – Путін звинувачує в активізації бойових дій Україну, Макрон – підтримуваних Москвою бойовиків.

Анонімне джерело з оточення президента Франції, яке цитує Reuters, повідомляє, що Путін і Макрон домовилися про тристоронні переговори 21 лютого між Росією, Україною та Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). У заяві Кремля припускається, що такі зусилля мають здійснюватися у так званому «нормандському форматі», до якого входять Франція, Німеччина, Росія та Україна.

Президент США Джо Байден раніше цього тижня поінформував західних союзників, що за оцінками розвідки, російське вторгнення може включати не лише атаку зі сходу України, через Донбас, але також із території Білорусі та з подальшим підходом до Києва.

Росія плани вторгнення неодноразово заперечувала, наголошуючи, що її війська перебувають поблизу українських кордонів через бойові навчання. Москва також відкидає звинувачення в агресії щодо України та присутності її військових на сході України.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Упродовж доби 19 лютого російські гібридні сили 136 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків 19 лютого також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.