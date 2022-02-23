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Суспільство

Призов резервістів в особливий період: ким доукомплектують українську армію

Український солдат на передовій, Новолуганське, 22 лютого 2022 року

За тиждень близько 46 тисяч резервістів планують призвати до Збройних сил України, Нацгвардії та прикордонної служби. Це не мобілізація, наголошує військове командування, а саме призов в особливий період. Президент України Володимир Зеленський видав відповідний указ. Радіо Свобода з’ясувало, кого призвуть, хто входить до оперативного резерву, що робити резервістам та які завдання вони виконуватимуть в армії.

Призов у особливий період

21 квітня 2021 року Зеленський підписав закон щодо укомплектування Збройних сил України резервістами. Закон запровадив новий вид служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Відсьогодні резервістами доукомплектовуватимуть ЗСУ та інші військові формування без оголошення мобілізації.

Оперативний резерв: кого призвуть?

23 лютого почався призов, і в наступні сім днів до ЗСУ призвуть близько 36 тисяч військовозобов'язаних, ще по 5 тисяч резервістів до Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Максимальний термін їх служби – рік.

Це люди, які мають досвід війни.
Юрій Максимів

«Це люди, які мають досвід війни. Це спеціалісти: піхота, артилеристи, танкісти, зенітники, тобто це люди навчені», – пояснив під час брифінгу Юрій Максимів, військовий комісар Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Призвуть резервістів від 18 до 60 років: офіцерів, рядових, сержантський склад, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Мова йде про всіх військовозобов’язаних, які, за словами Максиміва, або були призвані, або поступили на військову службу починаючи з 18 березня 2014 року.

Це військовозобов'язані, які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві ЗСУ, або які відслужили і зараховані до оперативного резерву.

«Є вид проходження служби у військовому резерві ЗСУ. Це військовозобов’язані, які підписали добровільно контракт на проходження такої служби. В разі призову вони зобов’язані прибути в свої військові частини. Є категорія військовозобов’язаних, яка в особливий період призивалися по мобілізації, яка в особливий період укладала контракти на проходження військової служби, звільнилася, стала на військовий облік. І такі військовозобов’язані зараховуються в обов'язковому порядку до оперативного резерву», – пояснив військовий комісар.

В минулі роки у військових частинах вони проходили збори резервістів, які тривали до 30 діб.

Що робити резервісту?

За 7 діб резервісти оперативного резерву проходять медкомісію в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і відправляються до військових частин(колишні військкомати).

Резервістів викликають на службу через військові частини. За словами Максиміва, паралельно йде їхнє оповіщення, збір і доставлення до частин через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Водночас він закликав резервістів не чекати дзвінка військових комісарів, а самим йти у центри комплектування.

У ЗСУ уточнюють, що резервісти мають самостійно з’явитись у свої військові частини або центри комплектування, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій територіальний центр комплектування.

Передбачені обставини, за яких резервісти не можуть прибути до центрів: це перешкоди стихійного характеру, тяжка хвороба, смерть близьких людей, повідомив Максимів.

За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

«Сподіваюсь, що таких не буде, тому що резервісти – це ті люди, які пройшли війну, брали участь в АТО та ООС, це патріоти, це вмотивовані люди», – каже Максимів.

За його словами, відстрочка від призову на військову службу можлива, якщо резервіст самостійно виховує дитину, чи має дітей чи батьків з інвалідністю, тощо. Повний перелік можна прочитати у статті 23, Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Де служитимуть резервісти?

Резервісти оперативного резерву служитимуть у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього, уточнюють в ЗСУ.

Їх завдання бути готовим виконувати будь-які завдання, в тому числі і бойов
Юрій Максимів

Максимів пояснив, військові частини визначили скільки їм треба резервістів та за якими спеціальностями для укомплектування.

Що робитимуть резервісти, коли прибудуть в частини:

«Їхнім завдання підготуватись до виконання безпосередніх завдань із захисту Батьківщини, бути готовим в складі військової частини виконувати будь-які завдання, в тому числі і бойові».

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