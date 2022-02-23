Призов резервістів в особливий період: ким доукомплектують українську армію

За тиждень близько 46 тисяч резервістів планують призвати до Збройних сил України, Нацгвардії та прикордонної служби. Це не мобілізація, наголошує військове командування, а саме призов в особливий період. Президент України Володимир Зеленський видав відповідний указ. Радіо Свобода з’ясувало, кого призвуть, хто входить до оперативного резерву, що робити резервістам та які завдання вони виконуватимуть в армії.

Призов у особливий період

21 квітня 2021 року Зеленський підписав закон щодо укомплектування Збройних сил України резервістами. Закон запровадив новий вид служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Відсьогодні резервістами доукомплектовуватимуть ЗСУ та інші військові формування без оголошення мобілізації.

Оперативний резерв: кого призвуть?

23 лютого почався призов, і в наступні сім днів до ЗСУ призвуть близько 36 тисяч військовозобов'язаних, ще по 5 тисяч резервістів до Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Максимальний термін їх служби – рік.

Це люди, які мають досвід війни.

«Це люди, які мають досвід війни. Це спеціалісти: піхота, артилеристи, танкісти, зенітники, тобто це люди навчені», – пояснив під час брифінгу Юрій Максимів, військовий комісар Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Призвуть резервістів від 18 до 60 років: офіцерів, рядових, сержантський склад, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Мова йде про всіх військовозобов’язаних, які, за словами Максиміва, або були призвані, або поступили на військову службу починаючи з 18 березня 2014 року.

Це військовозобов'язані, які уклали контракт про проходження служби у військовому резерві ЗСУ, або які відслужили і зараховані до оперативного резерву.

«Є вид проходження служби у військовому резерві ЗСУ. Це військовозобов’язані, які підписали добровільно контракт на проходження такої служби. В разі призову вони зобов’язані прибути в свої військові частини. Є категорія військовозобов’язаних, яка в особливий період призивалися по мобілізації, яка в особливий період укладала контракти на проходження військової служби, звільнилася, стала на військовий облік. І такі військовозобов’язані зараховуються в обов'язковому порядку до оперативного резерву», – пояснив військовий комісар.

В минулі роки у військових частинах вони проходили збори резервістів, які тривали до 30 діб.

Що робити резервісту?

За 7 діб резервісти оперативного резерву проходять медкомісію в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і відправляються до військових частин(колишні військкомати).

Резервістів викликають на службу через військові частини. За словами Максиміва, паралельно йде їхнє оповіщення, збір і доставлення до частин через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Водночас він закликав резервістів не чекати дзвінка військових комісарів, а самим йти у центри комплектування.

У ЗСУ уточнюють, що резервісти мають самостійно з’явитись у свої військові частини або центри комплектування, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій територіальний центр комплектування.

Передбачені обставини, за яких резервісти не можуть прибути до центрів: це перешкоди стихійного характеру, тяжка хвороба, смерть близьких людей, повідомив Максимів.

За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

«Сподіваюсь, що таких не буде, тому що резервісти – це ті люди, які пройшли війну, брали участь в АТО та ООС, це патріоти, це вмотивовані люди», – каже Максимів.

За його словами, відстрочка від призову на військову службу можлива, якщо резервіст самостійно виховує дитину, чи має дітей чи батьків з інвалідністю, тощо. Повний перелік можна прочитати у статті 23, Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Де служитимуть резервісти?

Резервісти оперативного резерву служитимуть у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього, уточнюють в ЗСУ.

Їх завдання бути готовим виконувати будь-які завдання, в тому числі і бойов

Максимів пояснив, військові частини визначили скільки їм треба резервістів та за якими спеціальностями для укомплектування.

Що робитимуть резервісти, коли прибудуть в частини:

«Їхнім завдання підготуватись до виконання безпосередніх завдань із захисту Батьківщини, бути готовим в складі військової частини виконувати будь-які завдання, в тому числі і бойові».