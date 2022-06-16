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Coca-Cola «вичерпує запаси» в Росії, більше виробництва та продажів у країні не буде – Reuters

Belarus – The coca cola, generic, June 7 2017

Компанія Coca-Cola не планує подальшого імпорту до Росії або роботу в ній – про це пресслужба повідомила у матеріалі Reuters.

Таким чином представники компанії прокоментували повідомлення журналістів про те, що газований напій продовжують продавати в Росії.

«Компанія з розливу та дистрибуції Coca-Cola HBC та її наявні клієнти в Росії наразі в «процесі розпродажу запасі», повідомила Coca-Cola в своїй заяві. Щойно цей процес буде завершений, Coca-Cola HBC більше «не вироблятиме та не продаватиме» колу та інші свої бренди в Росії», – передає агентство відповідь пресслужби.

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував новину, зазначивши, що, окрім основного напою, компанія не продаватиме й інші, зокрема, Sprite і Fanta.

«Вперед у радянський союз 2.0», – прокоментував голова ОП.

Компанія з виробництва газованих напоїв Coca-Cola заявила про зупинку роботи в Росії у березні на тлі повномасштабного російського вторгнення до України.

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