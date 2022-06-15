IKEA заявила про черговий крок до «скорочення масштабу бізнесу» в Росії і Білорусі

Шведська корпорація IKEA оголосила 15 червня, що робить наступний крок до скорочення масштабів бізнесу в Росії та Білорусі через повномасштабну війну РФ проти України.

Як повідомила пресслужба IKEA, компанія позбавиться всіх виробничих активів в Росії і продасть всі чотири фабрики, що їй належать, з виробництва меблів і товарів для дому.

«Роздрібний бізнес IKEA залишиться зупиненим, а робоча сила скоротиться, а це означає, що постраждають багато співробітників. Щоб підтримати процес скорочення, Ingka Group планує продати свій асортимент меблів для дому в Росії. Промисловий бізнес, який належить Inter IKEA в Росії, скоротить робочу силу та почне процес пошуку нових власників для всіх чотирьох фабрик», – йдеться в повідомленні.

Імпорт та експорт продукції IKEA в Росію й Білорусь та з Росії і з Білорусі і далі будуть зупинені, а два офіси закупівель і логістики, які належать ІКЕА, у Москві та Мінську закриються назавжди, наголосили в компанії.

3 березня IKEA призупинила роботу в Росії та Білорусі через масштабне російське вторгнення в Україну. Магазини мережі зачинилися. Співробітникам при цьому продовжували платити зарплату.

Раніше про вихід із російського ринку оголосили мережа готелів Marriott, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s, бренди Chanel, Nike, Marks&Spencer і багато інших – сотні міжнародних компаній.