Google став першою компанією, яку Україна відзначила за вихід із Росії – Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вручив віцепрезиденту технологічного гіганта Google «Відзнаку миру» за припинення роботи в Росії. Про це він повідомив 25 травня.

За словами урядовця, він вручив нагороду Карану Бхатія напередодні, 24 травня.

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«Google одним з перших приєднався до санкцій проти росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на YouTube, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube у росії. Корпорація підтримала нас і на кіберфронті, надавши інструменти захисту для облікових записів українців від кібератак», – повідомив Федоров.

Він також зазначив, що співробітники компанії зробили «мільйонні пожертвування» для України та надали гранти на 45 мільйонів доларів.

Віцепрезидент Google Каран Бхатія, своєю чергою, прокоментував відзнаку і подякував президенту України Володимиру Зеленському.

«Від початку війни Google шукав шляхи допомогти всіма можливими способами – через гуманітарну підтримку або через наші інструменти. Ми продовжимо робити це стільки, скільки буде треба. Ця відзнака робить мені честь і лестить», – написав він у своєму твітері.

«Відзнака миру» – це нагорода, яку анонсував Офіс президента України в березні для компаній, які вийшли з російського ринку одразу після початку повномасштабної агресії Росії проти України.