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Google став першою компанією, яку Україна відзначила за вихід із Росії – Федоров

Співробітники Google зробили «мільйонні пожертвування» для України та надали гранти на 45 мільйонів доларів, повідомив Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вручив віцепрезиденту технологічного гіганта Google «Відзнаку миру» за припинення роботи в Росії. Про це він повідомив 25 травня.

За словами урядовця, він вручив нагороду Карану Бхатія напередодні, 24 травня.

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«Google одним з перших приєднався до санкцій проти росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на YouTube, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube у росії. Корпорація підтримала нас і на кіберфронті, надавши інструменти захисту для облікових записів українців від кібератак», – повідомив Федоров.

Він також зазначив, що співробітники компанії зробили «мільйонні пожертвування» для України та надали гранти на 45 мільйонів доларів.

Віцепрезидент Google Каран Бхатія, своєю чергою, прокоментував відзнаку і подякував президенту України Володимиру Зеленському.

«Від початку війни Google шукав шляхи допомогти всіма можливими способами – через гуманітарну підтримку або через наші інструменти. Ми продовжимо робити це стільки, скільки буде треба. Ця відзнака робить мені честь і лестить», – написав він у своєму твітері.

«Відзнака миру» – це нагорода, яку анонсував Офіс президента України в березні для компаній, які вийшли з російського ринку одразу після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

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