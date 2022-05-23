Компанія Starbucks покидає ринок Росії

Мережа кав’ярень Starbucks оголосила про вихід із російського ринку.

«Ми призупинили всю ділову активність у Росії, включаючи відвантаження всієї продукції. Starbucks ухвалив рішення піти і більше не бути на ринку», – йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Американська компанія в Росії представлена 130 кав’ярнями. У мережі працювало близько 2 тисяч співробітників, яким протягом шести місяців після закриття Starbucks обіцяє платити заробітну плату та допомогти з працевлаштуванням.

На початку березня Starbucks призупинила бізнес у Росії, включаючи постачання в країну своєї продукції. Тоді повідомлялося, що ліцензійний партнер («Кофе Сирена» – ред.) також погодився призупинити роботу кав’ярень та надати підтримку співробітникам.

Минулого тижня McDonald’s оголосила про остаточний вихід з Росії. У компанії повідомили, що мають намір продати свій бізнес місцевому ліцензіату Олександру Говору, який керує 25 ресторанами мережі у Сибіру. Після продажу мережа ресторанів має змінити назву.

Після вторгнення Росії в Україну США та країни Заходу застосували проти РФ жорсткі санкції. Сотні корпорацій та брендів оголосили про зупинення бізнесу в Росії.