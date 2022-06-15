Саміти G7 і НАТО дозволять Заходу показати «рішучість у підтримці України» – Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон прокоментував розмову з президентом України Володимиром Зеленським 15 червня.

За словами Джонсона, у розмові він вкотре засвідчив підтримку Лондоном України «до її остаточної перемоги». Він також згадав про запрошення Зеленського виступити на самітах «Групи семи» та НАТО наприкінці червня.

«Саміти G7 і НАТО пізніше цього місяця стануть можливістю продемонструвати єдність і рішучість Заходу підтримувати Україну в довготерміновій перспективі», – заявив голова британського уряду.

Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні, що виступить на саміті НАТО в Мадриді та на зустрічі країн «Групи семи».

Саміт G7 відбудеться з 26 по 28 червня 2022 року в німецькій Баварії, саміт НАТО – 29-30 червня в Мадриді.