Двоє британських міністрів пішли у відставку, відмовившись працювати з прем’єр-міністром

Двоє членів британського уряду 5 липня пішли у відставку, відмовившись працювати з прем’єр-міністром країни Борісом Джонсоном.

У заяві міністра охорони здоров’я Саджида Джавіда йдеться про те, що він втратив довіру до голови уряду. Міністр фінансів Ріші Сунак заявив, що британське суспільство очікує від уряду «правильної, компетентної й серйозної роботи», а його погляди з прем’єром «занадто різняться».

Про відставки оголосили на тлі активної внутрішньопартійної критики Джонсона. У квітні він став першим в історії прем’єр-міністром, викритим у порушенні закону під час перебування на своїй посаді. Тоді його оштрафували за участь у вечірці під час загального карантину, оголошеного через пандемію COVID-19 його ж урядом.

На початку червня Джонсон виграв голосування щодо вотуму недовіри, висунутого проти нього його колегами з Консервативної партії. Тоді на підтримку Джонсона проголосували 211 представників партії у парламенті, проти нього – 148.