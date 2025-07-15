Зеленський зустрівся з прем’єркою Латвії: говорили про оборонну допомогу та євроінтеграцію

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею під час її візиту до Києва – про це сторони повідомили 15 липня.

Зеленський подякував Сіліні за візит у День Української Державності і вияв солідарності.

«Обговорили оборонну підтримку для наших воїнів та її фінансування за допомогою європейських інструментів, зокрема в межах SAFE. А також дрони, євроінтеграцію та відкриття переговорних кластерів. Справедливість у цьому процесі має бути забезпечена», – заявив президент.

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Він також подякував Латвії за новий оборонний пакет, назвавши його «хорошим посиленням нашої армії».

Сіліня, коментуючи свій візит, заявила, що для неї «особисто важливо наголосити, що Україна не самотня в цій боротьбі проти агресора».

«Я також підтвердила це Президенту України Володимиру Зеленському, який щиро подякував Латвії та нашому народу за військову, гуманітарну, політичну, економічну та людську підтримку», – додала вона.

Сіліня прибула до Києва вранці 15 липня. Вона повідомила, що відвідала Україну для участі у церемонії відзначення річниці Української державності.