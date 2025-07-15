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До Києва прибула з візитом прем’єрка Латвії

Прем’єрка додала, що Латвія була, є і буде разом з Україною, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру
Прем’єрка додала, що Латвія була, є і буде разом з Україною, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру

До Києва прибула з візитом прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

«На запрошення президента України Володимира Зеленського я прибула до Києва, Україна, для участі у церемонії відзначення річниці Української державності та зустрічі з високопосадовцями України», – написала вона у соцмережі Х, долучивши фото.

Прем’єрка додала, що Латвія була, є і буде разом з Україною, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру.

15 липня відзначається День державності. Це свято президент України затвердив 2022 року. Воно збігається з Днем хрещення Київської Русі – України.

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