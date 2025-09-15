На Херсонщині через російські атаки загинули дві людини – Прокудін

На Херсонщині через російські атаки загинули дві людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його даними, у селі Микільське внаслідок артилерійського обстрілу смертельних поранень зазнав 73-річний місцевий житель, також у Білозерці російський БпЛА атакував цивільну автівку – загинув чоловік, особу якого нині встановлюють.



У ДСНС додають, що внаслідок російських обстрілів селища Білозерка горіли приватний житловий будинок, нежитлова споруда та легковий автомобіль. Під час гасіння легкового автомобіля рятувальники виявили тіло водія без ознак життя.

Спеціалісти ООН із прав людини зазначали, що в серпні 2025 року удари російських безпілотників ближнього радіусу дії спричинили в Україні більше жертв серед цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя: загинули 58 цивільних і 272 – були поранені. У серпневій доповіді місії зазначається, що близько 72% усіх жертв було зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій і Херсонській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



