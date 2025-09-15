У Запорізькому районі через атаку РФ без світла – 4900 абонентів, в Оріхівській громаді загинув чоловік – ОВА

У Запорізькому районі через російську атаку без електропостачання залишаються майже 4900 абонентів, повідомив 15 вересня очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Частина Запорізького району внаслідок нічного ворожого обстрілу без електропостачання. Балабино знеструмлене повністю, Кушугум – частково. Разом без світла залишаються майже 4900 абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання громади. Роботи мають бути завершені до кінця дня», – написав він у телеграмі.

Крім того, за словами голови ОВА, внаслідок російської атаки на Оріхівську громаду загинув 66-річний чоловік. «Російський FPV-дрон ударив по Новопавлівці. Чоловік загинув на місці», – повідомив Федоров.

Спеціалісти ООН із прав людини зазначали, що в серпні 2025 року удари російських безпілотників ближнього радіусу дії спричинили в Україні більше жертв серед цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя: загинули 58 цивільних і 272 – були поранені. У серпневій доповіді місії зазначається, що близько 72% усіх жертв було зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій і Херсонській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.