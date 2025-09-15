ОВА: через російські атаки на Сумщині постраждали пʼятеро людей

Через російські атаки сьогодні на Сумщині постраждали пʼятеро людей, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, у Тростянецькій громаді поранені 75-річна жінка та чоловіки 40 і 51 років – усі з неважкими ушкодженнями, у Юнаківській громаді постраждав 69-річний чоловік – його госпіталізували із множинними травмами.

У Сумській громаді під час збиття одного з російських БпЛА уламками поранено 29-річну жінку, її доставили у лікарню, додав Григоров.

Спеціалісти ООН із прав людини зазначали, що в серпні 2025 року удари російських безпілотників ближнього радіусу дії спричинили в Україні більше жертв серед цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя: загинули 58 цивільних і 272 – були поранені. У серпневій доповіді місії зазначається, що близько 72% усіх жертв було зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій і Херсонській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.