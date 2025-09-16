Росія від початку вересня запустила по Україні 3500 дронів і майже 190 ракет – Зеленський

Від початку вересня російські війська запустили по Україні понад 3500 дронів різних типів, майже 190 ракет і більш ніж 2500 авіаційних бомб, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він написав про це у телеграмі 16 вересня, коментуючи нічні російські удари в Запоріжжі, де одна людина загинула, 13, зокрема діти, поранені; на Миколаївщині, де через обстріл ферми загинула одна людина; а також на Київщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині й Херсонщині.

«Були провокації й проти партнерів (цього місяця – ред.). Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію і відчувати тиск Росії на свої кордони. Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони. Всі технології для цього є. Потрібні інвестиції й бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів», – зазначив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.