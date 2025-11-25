ДСНС: у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після атаки РФ

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після російського обстрілу, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними служби, внаслідок комбінованих ударів загинули сім людей, ще 21 людина постраждала, зокрема дитина. Надзвичайники врятували 18 людей, серед яких було троє дітей.



Загалом на різних локаціях працювали 177 рятувальників та 42 одиниці техніки, в тому числі і важка інженерна техніка, додали в ДСНС.

Уночі та зранку 25 листопада Київ зазнав російського обстрілу. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська під час удару застосували 22 ракети і 464 БпЛА різних типів (близько 250 із них – «Шахеди»), зафіксовано влучання ракет і 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що основний російський удар уночі був по Києву й Київській області, в місті є багато пошкоджень житлових будинків і цивільної інфраструктури.

За даними місцевої влади, пошкодження та падіння уламків були зафіксовані на понад 13 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Печерському, Святошинському, Деснянському районах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



