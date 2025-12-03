Британія надасть додаткові 10 млн фунтів на ремонт енергоінфраструктури України

Велика Британія виділяє додаткові 10 мільйонів фунтів (приблизно 11,4 мільйона євро) на ремонт української енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими обстрілами. Про це в штаб-квартирі НАТО оголосила очільниця МЗС Сполученого Королівства Іветт Купер, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Президент Путін просто прагне ескалації війни, і протягом вихідних ми бачили продовження потужних ударів, які призвели до відключення електроенергії для сотень тисяч людей… Поки президент Путін прагне вимкнути світло й занурити Україну в темряву, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб знову ввімкнути світло», – зазначила Купер.

Топдипломатка заявила, що поки миру прагнуть два президенти: Володимир Зеленський і Дональд Трамп, натомість Путін демонструє лише «спроби ескалації війни».

«Президент Путін повинен припинити хвастощі й кровопролиття і бути готовим сісти за стіл переговорів і підтримати справедливий і міцний мир для України, для безпеки Європи й безпеки НАТО», – зазначила Купер.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.