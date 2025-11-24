«Укренерго» визначило обсяги відключень на 25 листопада – від 0,5 до 2,5 черг

В Україні 25 листопада діятимуть графіки вимкнення світла для побутових споживачів, йдеться у повідомленні «Укренерго».

Світло вимикатимуть у всіх регіонах, в обсязі від 0,5 до двох із половиною черг одночасно.

У компанії нагадали, що причина запровадження відключень в усіх регіонах – це наслідки російських масованих ракетно-дронових ударів по українській енергетиці.

Також паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. В «Укренерго» уточнили, що графіки можуть змінюватися протягом доби.

Після чергової російської атаки на енергетику вночі на 20 листопада в Україні запроваджували аварійні відключення.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Зокрема, 19 листопада в Міністерстві енергетики повідомили, що сили РФ вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури: в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Донецькій областях.