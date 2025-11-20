«Укренерго» скасувала аварійні відключення й повідомила обсяг обмежень на завтра

Аварійні відключення світла, які діяли в більшості регіонів, скасовані, повідомляє національна компанія «Укренерго» 20 листопада.

«Для споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень», – повідомляє оператор.

На 21 листопада в більшості регіонів України триватимуть заходи обмеження споживання через наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак, додає «Укренерго».

Графіки погодинних відключень триватимуть обсягом від 2,5 до 4 черг протягом всієї доби. Також застосовуватимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

Оператор нагадує, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінитись, і просить споживати електроенергію ощадливо.

Раніше «Укренерго» повідомила про аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Під час таких відключень графіки не діють.

Раніше у ДТЕК зазначали про екстрені вимкнення електроенергії в Києві, Дніпропетровській, Одеській і Київській областях.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Зокрема, 19 листопада в Міністерстві енергетики повідомили, що сили РФ вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури: в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Донецькій областях.



