Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Міненерго пояснило зниження потужності АЕС після російських атак

Ілюстраційне фото. Хмельницька АЕС разом із двома іншими станціями, які зараз працюють в Україні, мусила знизити свою потужність на тлі російських атак на Україну
Ілюстраційне фото. Хмельницька АЕС разом із двома іншими станціями, які зараз працюють в Україні, мусила знизити свою потужність на тлі російських атак на Україну

Українські енергетики періодично змушені знижувати потужність атомних елестроктанцій під час російських повітряних ударів, повідомляє Міністерство енергетики 20 листопада.

Відомство пояснює це кількома причинами:

  • превентивне зниження потужності генерації для дотримання вимог безпеки: раптове відключення високовольтних ліній, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків, під час роботи з номінальним навантаженням може призвести до «складних наслідків»
  • безпосередні наслідки російських ударів по підстанціях компанії «Укренерго», які забезпечують видачу потужності АЕС: наприклад, під час масованої атаки на енергооб’єкти 19 листопада – загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась

«Станом на 20 листопада – Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція – має дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України», – заявляє Міненерго.

Раніше Міжнародне агентство з атомної енергетики повідомило, що Хмельницька, Рівненська і Південноукраїнська атомні електростанції змушені були зменшити свою потужність на тлі російських ударів по об’єктах енергетики України.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG