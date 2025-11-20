У більшості областей України запровадили аварійні відключення світла – «Укренерго»

У більшості регіонів України через складну ситуацію в енергосистемі застосовані аварійні відключення електроенергії, повідомило 20 листопада «Укренерго».

«Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

Раніше у ДТЕК зазначали про екстрені вимкнення електроенергії в Києві, Дніпропетровській, Одеській і Київській областях.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Зокрема, 19 листопада в Міністерстві енергетики повідомили, що сили РФ вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури: в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Донецькій областях.