Годин без світла стане менше: в «Укренерго» оприлюднили графіки на 23 листопада

В Україні 23 листопада у більшості регіонів діятимуть графіки відключення світла, повідомляє оператор «Укренерго».

Енергетики кажуть, що відключень стане значно менше – вимикати будуть від 1 до 2,5 черг одночасно, сумарно до 8 годин без світла.

Зазначається, що відключення будуть застосовуватися у більшості регіонів України. Обмеження – наслідки російських терористичних актів проти української енергосистеми.

Вимикати світло для побутових споживачів будуть 00:00 до 23:59 23 листопада обсягом від 1 до 2,5 черг одночасно – сумарно це складає приблизно 8 годин без світла. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – нагадали у компанії.

Після чергової російської атаки на енергетику вночі на 20 листопада в Україні запроваджували аварійні відключення.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Зокрема, 19 листопада в Міністерстві енергетики повідомили, що сили РФ вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури: в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Донецькій областях.