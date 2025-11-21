Міненерго: Україна не продає електрику за кордон, вся генерація йде на внутрішнє споживання

Міністерство енергетики заперечило, що Україна експортує електроенергію в умовах масштабних відключень.

«Останніми днями ми отримуємо багато запитань про те, чи дійсно Україна зараз здійснює експорт електроенергії в європейські країни. Якщо коротко: ні, це не правда. Вироблена українськими АЕС, ГЕС, ТЕС та ТЕЦ електроенергія використовується виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання», – йдеться в повідомленні.

Міністерство вказує на те, що масовані ракетно-дронові атаки Росії в Україні пошкодили всі великі теплові та гідроелектростанції. Це значно знизило їхні можливості виробляти електроенергію.





«А потреби споживачів залишились на тому ж рівні, що й до атак. Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється», – повідомило відомство.

Міненерго також посилається на дані національної компанії «Укренерго», за якими комерційний експорт електроенергії з України до сусідніх держав зараз не здійснюється.

Водночас, зазначає міністерство, українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Між енергосистемами країн, які входять до цієї мережі, існують технічні перетоки.

«Дехто, помилково чи цілеспрямовано, плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема. Це природне явище, обумовлене законами фізики. Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки одразу ж повертається в Україну», – пояснює Міненерго.

Після чергової російської атаки на енергетику вночі на 20 листопада в Україні запроваджували аварійні відключення.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Зокрема, 19 листопада в Міністерстві енергетики повідомили, що сили РФ вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури: в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Донецькій областях.



