Війська РФ вночі завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях – Міненерго

Війська РФ вночі завдали ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях, повідомляє у телеграмі Міністерство енергетики.

За повідомленням, внаслідок атаки на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській та Дніпропетровській областях, на пошкоджених об’єктах тривають відновлювальні роботи.

У Міненерго нагадують, що сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

19 листопада в Міністерстві енергетики повідомили, що сили РФ вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури: в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Донецькій областях.

В ДТЕК заявили, що сили РФ 19 листопада знову атакували теплоелектростанцію компанії.