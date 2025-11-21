Доступність посилання

«Укренерго»: відключення в суботу триватимуть обсягом до 3,5 черг

Магазин у Лозовій, Харківщина, під час відключення світла, жовтень 2025 року
Магазин у Лозовій, Харківщина, під час відключення світла, жовтень 2025 року

Обмеження споживання триватимуть в усіх регіонах України протягом всієї доби 22 листопада, повідомляє оператор «Укренерго» увечері в п’ятницю.

Компанія нагадує, що обмеження запроваджують внаслідок попередніх російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетики.

Графіки погодинних відключень для споживачів триватимуть обсягом від 1 до 3,5 черг.

Читайте також: Війська РФ вночі завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях – Міненерго

Обмеження потужності для промислових споживачів також триватимуть всю добу.

Після чергової російської атаки на енергетику вночі на 20 листопада в Україні запроваджували аварійні відключення.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Зокрема, 19 листопада в Міністерстві енергетики повідомили, що сили РФ вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури: в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Донецькій областях.


