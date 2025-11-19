Дрони атакували ТЕС на окупованій Донеччині. Що відомо про ситуацію в регіоні

У ніч проти 18 листопада Сили безпілотних систем України ЗСУ завдали удару по енергетичній інфраструктурі на тимчасово окупованій території Донецької області. Внаслідок атаки уражено Зуївську та Старобешівську ТЕС. Як заявили у підконтрольній РФ адміністрації, на значній території окупованої частини Донеччини відсутні світло, тепло та водопостачання. Окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації.



Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрали, що відомо.

Вночі 18 листопада пабліки на окупованій частині Донецької області опублікували відео вибухів поблизу Зуївської та Старобешівської теплових електростанцій (ТЕС).

Місцеві жителі Донецька, Макіївки та інших міст регіону почали масово скаржитись у Telegram на проблеми з напругою та поширювати відео знеструмлених міст.

Вдень командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» підтвердив, що безпілотники ЗСУ влучили в Зуївську та Старобешівську теплові електростанції, та опублікував відео.

Донбас Реалії звернули увагу на те, що безпілотник на відео потрапляє точно в трансформатор електростанції – найважливіший елемент, який складно замінити.

Місцеві пабліки також повідомляли, що під час атаки на Зуївську ТЕС був виведений з ладу трансформатор другого котла.

Зуївська ТЕС – теплова електростанція, розташована в місті Зугрес. Станція складається з чотирьох енергоблоків, потужність – 1245 мегават. Старобешівська ТЕС – одна з найбільших електростанцій на окупованій частині Донецької області, розташована у селищі Новий Світ. Її проєктна потужність становить 2,3 тисячі мегават, але через відсутність промислового запиту на електроенергію з 2018 року вона працює на половину потужності.

На рівні військово-політичного керівництва України ці атаки наразі не коментували. Західні партнери України та міжнародні організації також не реагували на повідомлення про удари-знеструмлення в окупованих регіонах України.

Окупанти запровадили режим надзвичайної ситуації

Російський очільник окупованої частини Донеччини Денис Пушилін заявив про «безпрецедентну атаку на енергосистему» регіону і повідомив про знеструмлення багатьох населених пунктів, через що зупинилися котельні та фільтрувальні станції. А також спрогнозував можливі віялові відключення електроенергії.

«Наразі електроенергія не надходить до 65 % споживачів. Працюватимуть лише ті школи та дошкільні заклади, в які подається тепло», – написав він у Telegram 18 листопада.

Підконтрольний Росії «мер» міста Старобешеве сказав, що «внаслідок прицільних ударів безпілотників виникли серйозні пошкодження критично важливого обладнання». І, за попередніми оцінками, «відновлення триватиме значний час».

Згодом цього ж дня, 18 листопада, окупаційна адміністрація запровадила режим надзвичайної ситуації.

Її оголосили в:

Горлівці,

Дебальцевому,

Докучаєвську

Донецьку,

Єнакієвому,

Іловайську,

Макіївці,

Маріуполі,

Сніжному,

Чистяковому (Торезі),

Харцизьку.

А також у населених пунктах так званих «муніципальних округів»:

Амвросіївського;

Волноваського;

Нікольського (Володарського);

Новоазовського;

Мангуського;

Старобешевського;

Бойківського (Тельманівський);

Шахтарського;

Ясинуватського.

Крім того, запровадили графік тимчасового відключення електропостачання.

За повідомленням окупантів, в наслідок атаки з 1015 котелень так званого «Донбастеплоенерго» зупинилося 490. Частина котелень через нестачу електрики перепідключилася на дизель-генератори.

Також припинене водопостачання у деяких районах Донецька, в Докучаєвську та Старобешевому.

Станом на 19 листопада підконтрольні Росії місцеві ЗМІ пишуть про відновлення електропостачання у деяких містах регіону. За їхніми повідомленнями, у всіх районах Донецька усі трансформаторні підстанції заживлені. Попри це, у місті тимчасово призупинено рух трамваїв №10 та №15.

Навіщо бити по енергетиці в окупації?

«Трохи дискомфорту фізичного і психологічного: «світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно», – так прокоментував удари по ТЕС, публікуючи відео, Роберт Бровді.

Політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук зазначає, що ураження енергооб'єктів на окупованих територіях, попри значні незручності для цивільних, що залишаються там, має військову доцільність.

«Перш за все, це впливає на російських військових. Це серйозно ускладнює логістику і пересування військ. Не забуваємо, що коли ТЕС вибивається з роботи, сильно падає стабільність електромереж. Це впливає і на об'єкти військової оборони, і на промислові підприємства, де ведуться роботи російських військових. Це впливає на логістику через залізницю», – пояснив він в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Також, на думку експерта, такі удари впливають на соціально-економічні настрої і змусять жителів окупованих територій ставити питання перед окупантами щодо спроможностей енергетики.

Дронові удари по енергетичній інфраструктурі на окупованій частині України спостерігаються з жовтня.

11 листопада повідомлялося про проблеми зі світлом внаслідок атаки на Старобешівську ТЕС. Тоді подачу світла відновили за кілька годин.

У ніч з 16 на 17 листопада в мережі писали про ураження підстанції Чайкине, що між Донецьком і Макіївкою. Окупаційна влада повідомляла, що внаслідок удару без світла залишилися 500 тисяч людей.

25 жовтня Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді писав про атаку дронів СБС на газорозподільчі станції на Луганщині – в Щасті, Сіверськодонецьку та Айдарі. Серед них ГРС «Щастя» – основне джерело газу для Луганської ТЕС.

Удари «відплати»

Від початку повномасштабного вторгнення Росія б'є по енергосистемі України, систематично – з жовтня 2022 року. Удари посилюються напередодні опалювального сезону, залишаючи без світла та тепла мешканців міст. За цей час, зі слів голови НЕК «Укренерго» Віталія Зайченка, Україна втратила близько третини споживання та значно більшу частину генерації електроенергії.

Україна почала вражати російську енергетику у відповідь. У січні-жовтні 2025-го в Росії зафіксовано 467 випадки відключення електрики, причиною яких стали атаки безпілотників. Торік – 341.

Найчастіше українські дрони вражають електромережі у Бєлгородській області РФ: у вересні там сталося 34 аварії, у жовтні – понад 50. Подібні відключення фіксуються і в інших регіонах.

