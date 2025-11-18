На окупованій частині Донеччини заявили про атаку і пошкодження двох ТЕС

На окупованій частині Донецької області заявили про атаку на теплоелектростанції, багато населених пунктів залишилися без світла. Про це в телеграмі написав призначений російською владою очільник угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджені Зуївська і Старобешівська ТЕС.

Також про це пишуть в місцевих телеграм-каналах.





У липні Донецька ОВА повідомила Радіо Свобода, що на території Донецької області під російською окупацією перебувають 837 населених пунктів (447 із них – від 2014 року), орієнтовна площа тимчасово окупованої території Донеччини складає 66,7 %.

На частині Луганщини та Донеччини бойові дії розпочалися у 2014 році.

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.



