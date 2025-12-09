Президент Чехії призначив Андрія Бабіша прем’єр-міністром

Президент Чехії Петр Павел 9 грудня призначив новим прем’єр-міністром голову руху ANO («Акція незадоволених громадян») мільярдера Андрія Бабіша. Останні чотири роки Бабіш перебував в опозиції проєвропейському та проукраїнському уряду Петра Фіали.

За даними Чеського радіо, новий кабінет міністрів сформують партії ANO (у них буде більшість посад), а також праворадикальна «Свобода та пряма демократія» (СПД) і правопопулістська партія «Автомобілісти для себе». Бабіш вже запропонував кандидатури на посади міністрів. Очікується, що президент Чехії призначить їх найближчими днями.

Очевидно, в уряді не буде одного з лідерів «Автомобілістів» Філіпа Турека, який претендував на посаду міністра закордонних справ. Президент дав зрозуміти, що не призначить його, не в останню чергу через расистські коментарі в соцмережах у минулому. Міністерство закордонних справ Чехії очолить керівник «Автомобілістів» Петр Мацинка.





Бабіш вже обіймав посаду прем’єр-міністра в 2017 по 2021 рік, його правління ознаменувалося кількома політичними скандалами. Серед них були звинувачення в корупції через те, що окремі компанії, які пов’язані з Бабішем і входили до його холдингу Agrofert, отримували дотації з європейського бюджету, які призначалися для малого та середнього бізнесу. 2023 року суд у Чехії визнав Бабіша невинним, проте справа досі не закрита, оскільки вирок був оскаржений.

Forbes оцінює статки 71-річного Бабіша в 4,3 млрд доларів. Крім Agrofert, провідного виробника сільськогосподарських продуктів у Чехії, йому належить медіахолдинг MAFRA, який видає чеську версію газет Metro, Mladá fronta Dnes та Lidové noviny.

Нове призначення Бабіша прем’єром затяглося через жорстку позицію президента Чехії Петра Павела. Той оголосив про конфлікт інтересів, який має Бабіш як голова Agrofert, і зажадав від політика позбутися належних йому активів у Чехії відповідно до чеського та європейського законодавства.

Після цього Бабіш заявив про передачу Agrofert у сліпий траст та запровадження зовнішнього управління своєю часткою в компанії: він обіцяв закінчити переведення активів протягом місяця після призначення.

Читайте також: Замість одного прапора три нові. Боротьба за український стяг у Чехії

«Я ціную ясність та зрозумілість, з якими Андрій Бабіш виконав нашу угоду і публічно оголосив про спосіб вирішення свого конфлікту інтересів. Я вирішив, що відтак призначу його на посаду прем’єр-міністра», – повідомив після цього президент Чехії.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Бабіша з призначенням головою чеського уряду:

«Наше стратегічне партнерство – це сила для обидвох наших країн і всієї Європи. Вдячний за підтримку України та українців і розраховую на подальший розвиток співпраці, зокрема роботу чеського бізнесу в Україні та з Україною».

Він додав, що буде радий зустрітися з новим прем’єром Чехії найближчим часом.

Новий кабінет міністрів Чехії, як очікується, буде здійснювати менш проукраїнську політику, ніж уряд Петра Фіали. Партія Бабіша виступала за скорочення підтримки України та, зокрема, відмову від постачання Києву озброєнь.

СПД, яку її опоненти називають прямо проросійською силою, висловлювала відкрите невдоволення кількістю українських біженців у Чехії та допомогою, яку Прага надає Києву. Її лідер Томіо Окамура першого ж дня після обрання спікером парламенту розпорядився зняти з будівлі палати прапор України. Замість цього чеська опозиція вивісила три нові від своїх парламентських клубів.



