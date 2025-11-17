Доступність посилання

У Празі розгорнули 30-метровий прапор України

В акції взяли участь десятки людей. Чимало з них прийшли з прапорами Чехії, ЄС і України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода
У столиці Чехії Празі 17 листопада відбулася акція на підтримку України.

Чеські й міжнародні активісти розгорнули у центрі міста на Вацлавській площі 30-метровий прапор України.

«Їхня боротьба – наша боротьба»: у Празі активісти розгорнули 30-ти метровий стяг України
Вони зробили це в рамках заходу Оксамитовий місток в Європу(Місток, чеською Můstek - ред.). В акції взяли участь десятки людей. Чимало з них прийшли з прапорами Чехії, ЄС і України, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Міріам приїхала підтримати Україну з Великої Британії, вона членкиня організації «Пульс Європи»
У рамках заходу «Оксамитовий місток в Європу» чеські та міжнародні активісти, а також небайдужі громадяни розгорнули у центрі Праги 30-метровий стяг України
Праворуч тримає 30-метровий прапор України один із організаторів заходу Томаш Пєшинський
Ця акція, як сказав Радіо Свобода один із організаторів Томаш Пєшинський, є «реакцією на ганебне вилучення українського прапора з будівлі парламенту Чехії, а також з будівлі Національного музею Чехії у Празі». Активісти міжнародної організації «Пульс Європи» об'єднали зусилля з групою «Естафета за прапором», учасники якої віднедавна щодня символічно піднімають український прапор перед будівлею Національного музею в Празі.

Дехто з перехожих обурювався і вигукував: «Чеські зрадники, це чеське свято, не українське».

17 листопада у Чехії державне свято – День боротьби за свободу і демократію та Міжнародний день студентів, як нагадування про початок Оксамитової революції 1989 року і закриття чеських університетів нацистами у 1939 році.

6 листопада новий спікер парламенту Чехії Томіо Окамура у рамках першого кроку на посаді вирішив зняти український стяг із будівлі очолюваної ним держустанови. Замість цього чеська опозиція вивісила три нові від своїх парламентських клубів.

Влітку український прапор зняли з Національного музею Чехії, який висів там від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Представниця музею оголосила, що площу на фасаді музею надалі будуть використовувати для реклами важливих виставок і заходів. 30 жовтня близько сотні людей вимагали повернути прапор на фасад будівлі. Раніше під музеєм провели кілька демонстрацій проти українського стяга.

В Чехії зняли український прапор з будівлі парламенту (відео)
В Чехії зняли український прапор з будівлі парламенту (відео)

