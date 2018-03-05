Волкер передав Суркову спільні пропозиції Заходу щодо Донбасу – Фесенко

Під час останнього раунду переговорів у Дубаї спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер передав раднику президента Росії Владиславу Суркову пропозиції не лише від США, а й від Німеччини та Франції. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів політолог Володимир Фесенко.

«Я був у Німеччині минулого тижня, і в нас була зустріч у німецькому МЗС. Нам там повідомили, що це спільні пропозиції. Щоправда, напівофіційні – у форматі non paper, без підписів, але документ для переговорів, для вивчення. Це позиція Німеччини й Франції. Спільна позиція Заходу. І вони чекають відповіді від Путіна після президентських виборів у Росії», – розповів Володимир Фесенко.

На його думку, це підтвердження того, що «нормандський формат» продовжує існувати, і Франція з Німеччиною використовують майданчик переговорів Волкера з Сурковим, щоб донести до Росії свою спільну позицію.

За словами Фесенка, пропозиції, передані Суркову, стосуються миротворчої місії ООН на Донбасі.

«Йдеться про поетапне введення цієї місії і щоб вона була на всій території ОРДЛО. Україна і партнери по переговорах наполягають, щоб ця місія виконувала функції безпеки, щоб були не лише військовослужбовці, але й поліцейська місія – чотири тисячі поліцейських. Для того, щоб гарантувати безпеку, зокрема й під час виборів», – зазначив політолог.

Він додав, що ці вибори можливі, якщо угруповання «ЛНР» і «ДНР» відмовляться від свої «фейкових виборів» і підуть на серйозні компроміси, в іншому випадку процес знову «зависне».

Нещодавно спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що угруповання «ДНР» і «ЛНР» мають бути розформовані.

Після зустрічі 26 січня в Дубаї із Куртом Волкером помічник президента Росії Владислав Сурков сказав, що американські пропозиції щодо розміщення місії ООН на Донбасі виглядають цілком здійсненними, і Росія буде уважно їх вивчати.