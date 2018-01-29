Сили ООН мають бути на всій окупованій частині Донбасу, «але за день їх не розгорнеш» – Волкер

Спеціальний посланець Державного департаменту США з питань України Курт Волкер після своєї зустрічі з помічником російського президента Владиславом Сурковим заявив, що миротворчі сили ООН мають бути розміщені на всій окупованій частині Донбасу, але допустив, що вони можуть розгортатися фаза за фазою, проте без додаткових політичних рішень, а маючи один мандат. Волкер також заявив, що не обговорював з Сурковим чисельність контингенту ООН, який, на його думку, має створити безпечне середовище для виконання політичної частини Мінських угод.

Курт Волкер дав телефонний брифінг для міжнародних журналістів у багатьох країнах, перебуваючи в Нью-Йорку через три дні після зустрічі в Дубаї з помічником російського президента Владиславом Сурковим.

Серед питань до спеціального посланця Держдепартаменту США найбільше було саме про миротворчу місію ООН на Донбасі, резолюції щодо розгортання якої, як сказав днями президент Петро Порошенко, Київ хотів би бачити цього року.

Волкер заявив, що миротворчі сил ООН мають бути на всій неконтрольованій Україною території Донбасу – включно з українсько-російським кордоном.

Це він говорив і раніше, але вперше від моменту останньої – четвертої – зустрічі з Сурковим у Дубаї 26 січня.

Але Волкер, який перед дубайською зустріччю провів переговори в Києві з політичним та військовим керівництвом України, зауважив, що миротворці повинні розташовуватись поступово.

Ви не можете дістатись від пункту «А» до пункту «Я» одним скоком. Маєте подумати про поступове розташування. Тобто розміщення фазами, від однієї стадії – до іншої

«Якщо подумати, як миротворчі сили можуть розташовуватись, ви не можете дістатись від пункту «А» до пункту «Я» одним скоком. Маєте подумати про поступове розташування. Тобто розміщення фазами, від однієї стадії – до іншої», – сказав Волкер,

«І коли миротворчі сили почнуть свою присутність, тоді вони зможуть перейти до виконання ширшого мандату. Наприклад, вони можуть почати розміщення на лінії розмежування і без жодних наступних (політичних – ред.) рішень мати змогу перейти до наступної стадії розгортання, а потім до ще наступної. І тоді матимемо миротворчі сили на всій території, і буде значно ширший мандат, аніж просто захист спостерігачів (ОБСЄ), і це створить безпечне середовище, що дозволить провести місцеві вибори», – сказав американський посланець.

Скільки триватиме розгортання місії ООН на всю окуповану територію, Волкер не сказав, лише зауважив, що це не займе багато часу: «З нашої точки зору, ми знаємо, що миротворчі сили не можуть розташуватись з одного дня на другий на всій території. Це займає час, щоб повністю розмістити сили. Це створює відчуття, що все не може одразу статися повсюди в перший же день, і це займе небагато часу для втілення».

Цей кордон не є «неконтрольованим». Він є контрольованим Росією наразі

Курт Волкер чітко підкреслив, що сили ООН повинні мати доступ включно з кордоном: «І цей кордон не є «неконтрольованим». Він є контрольованим Росією наразі. А міжнародний кордон, – це коли з кожного боку його контролює одна зі сторін. Але зараз це не так».

Місцеві вибори з миротворцями

Без миротворчого контингенту ООН, на думку Волкера, не можна буде створити умов для реалізації політичної частини Мінських угод.

Вибори можуть проводитись, коли миротворчі сили забезпечать безпеку

«Треба мати миротворчі сили на цілій території для того, аби провести вибори. Вибори можуть проводитись, коли миротворчі сили забезпечать безпеку. Бо треба мати безпечне середовище, щоб люди вели кампанію, щоб могли пересуватись територією, щоб можна було провести виборчі мітинги, щоб можна було відкрити виборчі дільниці без залякування. Для всього цього треба мати відкрите і безпечне середовище», – сказав Волкер.

За словами американського посланця, з Сурковим у Дубаї не обговорювалась можлива чисельність миротворчого контингенту. Щоправда, раніше в західній пресі називали цифру в 20 000 «блакитних шоломів».

Зі свого боку, Владислав Сурков казав раніше, що миротворча місія була основною темою переговорів у Дубаї і що пропозиції були «значно конструктивнішими». «Дубайський пакет» американських напрацювань виглядає цілком здійсненним. Принаймні, на перший погляд», – сказав Сурков російській державній агенції «ТАСС» 27 січня.

В Дубаї, підтвердив Волкер, було «більше відкритості… ми мали конструктивне обговорення».

Давайте сподіватися, що ми зможемо досягти миру в 2018 році

Волкер висловив обережні сподівання, що миру на Донбасі можна буде досягти вже цього року: «Важливо пам’ятати, наскільки гарячим є цей конфлікт – насправді триває війна – і скільки людей від цього страждає, і ми маємо надавати цьому максимальну увагу. І давайте сподіватися, що ми зможемо досягти миру в 2018 році – це те, чого ми прагнемо».