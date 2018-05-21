Власні ракети бойовиків на Донбасі: загроза чи прикриття?

Бойовики угруповання «ДНР», яке визнане в Україні терористичним, оголосили про створення двох власних ракетних систем залпового вогню. За їхніми словами, снаряди повинні летіти на відстань майже десять кілометрів. Калібри близькі до радянських систем «Смерч» і «Ураган». Донбас.Реалії дізнавалися, що приховують бойовики за гучними заявами і наскільки реальна загроза від зброї угруповань.

В угрупованні «ДНР» з'явилися ракетні комплекси власного виробництва – «Чебурашка», «Сніжинка» і «Китаєць». Новина про виставку озброєння, «яке випускається військово-промисловим комплексом «ДНР» заполонила всі телеканали, підконтрольні бойовикам.

Ватажок бойовиків Захарченко на відкритті виставки вихвалявся, що ракетні комплекси зроблені «нашими майстрами».

Багато донеччан раптово дізналися: виявляється в угрупованні «ДНР» є й свій військово-промисловий комплекс, й свої ракети, а не привезені з Росії, як більшість решти важкого озброєння.

(Відео сепаратистського ресурсу)

Що за озброєння?

Бойовики стверджують, що комплекс «Чебурашка» – це система залпового вогню на 64-ракети калібру 217 міліметрів. «Сніжинка» – це дві «товстіші» ракети. Обидва комплекси нібито стріляють майже на десять кілометрів. Українські експерти в автентичності ноу-хау угруповання засумнівалися.

Ракети зі зварених кисневих балонів, приварені до рейки... Це ті ж самі мультики Путіна про атомні ракети, але тільки у виконанні «ДНР»

«Ракети зі зварених кисневих балонів, приварені до рейки... Це ті ж самі мультики Путіна про атомні ракети, але тільки у виконанні «ДНР», – зауважує експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець.

Однак є у бойовиків й реактивні снаряди, які насправді літають.

«Двигун від «Граду», головна частина швидше за все від «Смерчу». Все саморобне, хвостовик теж. Десь зробили слюсарі, зварювальники. Скручене все було саморізами», – кажуть українські військові.

Ця ракета впала і не розірвалася поблизу українських позицій на Світлодарській дузі, в районі селища Новолуганське. Зовні вона схожа на кустарний комплекс «Китаєць».

Це практично копія сирійських саморобок – «кіборг»

Ракетний комплекс «Китаєць» зібраний з частин «Градів», «Смерчів» і загалом, не військових деталей, має потужний заряд. Летять вони недалеко, але іноді – непередбачувано. Під час його випробування бойовики самі здивувалися його радіусу дії.

На думку військових експертів, ці кустарні ракети дуже схожі на ті, що використовують в Сирії. Та й з'явилися вони після того, як стало відомо, що бойовики з Донбасу воюють в цій середземноморській країні.

(Відео сепаратистського ресурсу)

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Андрій Шор – сапер, учасник боїв за Донецький аеропорт і Піски. Активно стежить за військовими новинками. Каже: така ж зброя використовувалася рік тому, 26 і 28 травня під час обстрілу Красногорівки.

Це практично копія сирійських саморобок. Вони використовувалися з вибуховою начинкою минулого року що в Сирії, що в Красногорівці

«Це практично копія сирійських саморобок. Вони використовувалися з вибуховою начинкою минулого року що в Сирії, що в Красногорівці. ДКРП – це вибуховий шланг від системи розмінування. Скажімо так, доступне на війні джерело пластиду [пластичні вибухові речовини і суміші – ред.]. Військового сенсу у використанні немає ніякого, точність його нульова. Воно летить куди попало – по житлових кварталах, по домівках», – розповідає сапер.

Якщо зі шнура дістати пластид і начинити їм саморобні ракети, у результаті можна отримати величезні воронки і хаотичні влучання. Мінус один поверх місцевої лікарні і мінус цілий під'їзд хрущовки. Майже без осколків, веде далі військовий.

«Шаруділо над містом. Такі от літаки реактивні пролітають. Воно шарудить – а потім бах, і вибух», – коментував рік тому житель Красногорівки обстріл міста журналістам телеканалу «Інтер».

Це прикриття росіян – спікер Генштабу ЗСУ

Є й ще одне пояснення активного піару кустарних ракет в Донецьку.

«Судячи з усього, росіяни там будуть випробовувати, що вже роблять протягом чотирьох років, якесь нове озброєння, нові боєприпаси. Це як прикриття, як анонсування того що там буде використовуватися щось», – каже спікер Генштабу ЗСУ Владислав Волошин.

Незабаром після заяви Захарченко, на українські позиції під Маріуполем прилетіли ракети. Але не кустарні, а потужні – з елементами, які поки не визначені українською стороною.

«На приморському напрямку були використані нові боєприпаси, бійці знайшли нові хвостовики. Вийшли, скажімо так, більші, та іншої форми воронки», – продовжує речник Генштабу ЗСУ.

Зараз фрагменти цих боєприпасів вивчають військові фахівці.

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