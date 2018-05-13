(Друкуємо мовою оригіналу)

На подконтрольной группировке «ДНР» территории 11 мая отпраздновали четвертую годовщину образования «республики». Что там праздновали? Зачем в «республике» создаются такие «праздники»? Как к ним относятся сами жители? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказал редактор «Общественное ТВ Донбасса», руководитель Донецкого института информации Алексей Мацука.

– Вот как описал для Радио Донбасс.Реалии обстановку в городе блогер из Донецка:

«Массовые гуляния и концертная программа, посвященные дню «республики», начались в парке имени Щербакова. В оккупированном Донецке каждый второй билборд сообщает об этом «празднике». В городе буквально все пестрит «днровским» триколором – все в черно-сине-красных цветах. Центральная часть города еще с 6 утра перекрыта.

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В первой половине дня людей в главном городском парке было не очень много. В основном семьи и молодые пары. Для детей проводят бесплатные мастер-классы по прикладному искусству и конкурсы для молодежи. Также в парке Щербакова проходит масштабная традиционная выставка хэнд-мэйд.

Вовсю работают закусочные и бургерные. Впервые установлена инсталляция из так называемого «флага» «ДНР», красно-сине-черных воздушных шаров и карты «республики» из дерева с указанными городами. По очертанию издалека она напоминает Донецкую область. В парке стартовала программа под названием «Сердце земли моей». А вот в Петровском районе (у ДК имени Петровского) начался свой праздничный концерт «Республика, которой я горжусь».

Для массовости автобусы продолжают подвозить людей из Горловки, Макеевки, Енакиево, Дебальцево, Шахтерска, Снежного и других городов и районов. Лишь из Горловки прибыло порядка полусотни автобусов. По улице Артема дежурят наряды полиции в усиленном режиме. Возле «Макдональдса» стоят целые отряды из военных с оружием в полной экипировке. По городу гуляют дети и взрослые, на лицах которых изображены флаги группировки «ДНР».

«Парад» «граждан «ДНР» от Главпочтамта до РСК «Олимпийски» в этом году происходит ближе к вечеру, а не как обычно с утра. На стадионе в 19.00 – концерт «Мое отечество – Донбасс». А на площади Ленина в 20.00 – программа «Славься, республика». В финале – праздничный салют. Многие рады еще одному выходному. Но немало и таких дончан, которые встречают этот день без особого энтузиазма и радости. Ведь все в ожидании чуда – наступления настоящего мира…»

– Есть какие-то особенности празднования в Донецке?

– Мы заметили даже по количеству наружной рекламы и месседжей, которые отправляют людям в «ДНР», 11 мая превзошло 9 мая. Они пытаются преодолеть 9 мая в плане построения смыслов и мифологии, идеологии образования, которое есть на территории Донецка.

Захарченко часто говорит противоречивые вещи, что будет укреплять независимость «ДНР», в то же время там мечтают о членстве в составе России

11 мая обычно проходят народные ансамбли, пронесли флаг России. И это абсолютно коррелирует с тем, что говорит Захарченко (главарь группировки «ДНР» – ред.) о необходимости, по его версии, интеграции в состав России. Захарченко часто говорит противоречивые вещи, что будет укреплять независимость «ДНР», в то же время там мечтают о членстве в составе России. Видно, что происходит какая-то не совсем точная оценка желаний.

Возвращаясь к празднованию, мы знаем, что в некоторых школах в Донецке на 9 мая дети пели в честь Захарченко песни, перефразируя песни о Путине. Реабилитируют ту советскую традицию комсомола, пионерии без какой-либо рефлексии, что буквально в 15 километрах от Донецка, происходит другой процесс.

Как-то там появилась идея создать «захарят» – это была реальная идея, озвучена на каналах «ДНР». Там прозвучало: «создадим молодежную организацию «захарята». В Донецке это не все восприняли негативно и эту идею отменили.

А запрос на советские образы есть, в целом по Украине достаточное количество людей ностальгируют за советским прошлым.

– Насколько я могу судить, Леонид Пасечник, главарь группировки «ЛНР» ведет себя более скромно, нежели Захарченко. Почему?

– Донецк всегда претендовал на лидерство и там было больше амбиций для такого этого. И в мирное время между главами Донецкой и Луганской областей лидировал всегда первый.

Я думаю, что многое зависит от типа личности и как эти люди используются в пропаганде. Может сейчас достаточно одного Захарченко для пропагандистской модели. Из Захарченко формируют образ в том числе и для Луганской области.

– Кто формирует?

– Люди, которые его окружают, Россия принимает участие. Александр Ходаковский, который считается оппозицией для Захарченко, тоже может претендовать на этот образ. Он даже более выгодный для массового потребителя.

– Плотницкого убрали, Захарченко держится. За кем последнее слово?

– Всегда это слово было за представителем России на переговорах Владиславом Сурковым. Если будет смена Суркова, то Захарченко может остаться без покровителя. И тогда может быть произойдет какая-то перезагрузка.

​– Прошло 4 года, как появилась «ДНР», немалый срок. Что праздновать? Что за это время произошло?

Люди, которые сегодня остаются в ОРДЛО, выработали какой-то иммунитет. Они живут двойной, а иногда тройной реальностью

– Я не знаю, что тут можно праздновать. Люди, которые сегодня остаются в ОРДЛО, выработали какой-то иммунитет к выживаемости в этих сложных условиях. Они живут двойной, а иногда тройной реальностью.

Например, в Донецке нужно подстраиваться под правила, которые создаются группировкой «ДНР», и приезжая на свободную часть Украины, нужно перестраиваться под официальное законодательство.

Тут говорят, что они живут тройной жизнью, а кто им мешает. Но мы не знаем всех нюансов, всех деталей, у каждого свои обстоятельства. Как раз задача журналистских проектов – давать как можно больше деталей и разноплановой информации о том, что происходит и там, и в Краматорске, и в «серой зоне». Потому что с той стороны создается еще более сюрреалистическая реальность.

– Российское информагентство «РИА Новости» к «празднику» писало: «По данным «Минэкономразвития» «ДНР» в прошлом году «республика» экспортировала продукцию собственного производства в 15 стран. Внешнеэкономические связи налажены с более чем 80 государствами». Насколько соответствует действительности такая информация?

– Нужно очень скептически относиться к данным, которые публикует сводка группировки «ДНР» и все эти так называемые «министерства». Они расцениваются не как описание реальности, а как попытка сформировать эту реальность.



И что значит «отношения с 80 государствами»? Тоже не понятно, ведь «ДНР» не признается как «республика». Это все создание ощущения, что есть некий процесс легитимизации.

– Можно ли сказать, что создание такой реальности выгодна не только нынешним так называемым «властям» Донецка, но и украинской власти?

– Есть тенденция. Когда на независимые журналистские расследования, например, аудит войны или тайные тюрьмы СБУ, определенные политики пытаются навесить ярлыки как fake news. Вот это опасно.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)