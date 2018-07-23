«Чеченська модель» реінтеграції Донбасу від Кремля і можлива заміна Захарченка

Гучні скандали, злив компромату, таємничі зникнення. Восени угруповання «ЛНР» та «ДНР» планують провести «вибори» за власними правилами. Але «спекотно» в Донецьку і Луганську вже зараз. Як бойовики знищують своїх майбутніх конкурентів і чи вірять жителі окупованих територій у можливість зміни Захарченка і Пасічника, розбиралися журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

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Свої «вибори» угруповання «ДНР» призначило на листопад цього року. Здавалося б, проста формальність: ватажка донецьких бойовиків Захарченка повинні «переобрати» на другий термін. Але не все так просто, як може здатися. Незважаючи на літнє затишшя, Донецьк «лихоманить». А крісло під ватажком «ДНР» знову захиталося.

Такий сценарій в соцмережах обговорюють опозиційні до Захарченка бойовики. Повернути Донбас Україні, прибравши найбільш одіозних ватажків – цей план вирішення конфлікту влаштовує Кремль, вважають українські політологи.

«Чеченський сценарій» для Росії оптимальний

«Чеченський сценарій» для Росії оптимальний. Це і є, в принципі, особливий статус Донбасу: це всі права, місцеве самоврядування, місцева міліція, місцеві суди, місцеві прокурори. Київ ні на що не впливає. Вони мають право вето у Верховній Раді. І єдине, що має робити Україна щодо цього регіону – це платити їм данину», – зауважує політолог Кирило Сазонов.

Такий план явно не до вподоби нинішньому ватажку угруповання «ДНР». Дати себе прибрати «зеленим чоловічкам», так само як колишнього ватажка луганських бойовиків Плотницького? Вочевидь, це йде в розріз з його грандіозними планами.

«Я зараз не кажу про Київ. Насправді потрібно брати навіть не Берлін, потрібно його пройти і взяти Британію всю як таку! Ось все зло долі нашої російської – це англосакси», – заявляв Захарченко.

Зачистка конкурентів

Але поки англосакси далеко, Захарченко почав боротьбу зі своїм оточенням. Вперше на підконтрольних йому телеканалах з’явилися сюжети з критикою окремих «депутатів» «ДНР».

«Депутату» не сподобалося, що «заввідділення» не приділив їй належної уваги. І не вигнав з кабінету маленького пацієнта, якого приймав під час візиту високої гості», – йдеться у сюжеті, підконтрольного бойовикам телебачення.

Олену Мельник звинувачують в «чванстві», а її колегу по «парламенту» Валерія Скороходова – в захопленні кинутої агрофірми. На нього нацькували людей «Ташкента» з «міністерства доходів і зборів» «ДНР».

Але представник донецької «верхівки» добровільно віддавати захоплене не захотів.

– Ти пацанів напружуєш, ти ж не по справі, нічого ж не вийде.

– Чому не вийде?

– Тому що це моє, ти можеш зрозуміти?! Команда від кого?– повторює Скороходов.

– За «законом»...

– Ні, зараз команда – від кого, щоб я надалі знав.

– Ну за «законом»!

– Ти зрозумій, я зараз поїду далі, буду піднімати людей.

Конфлікт обговорюють на телешоу бойовиків у форматі «прямої лінії». Захарченко в гніві: «Така поведінка негідна ні звання «чиновника», ні звання «депутата»! Я дозволяю брати за вухо і тріпати вуха».

Компромат на псевдодепутатів – початок боротьби за крісло «глави» угруповання «ДНР», пише видання «Новини Донбасу». Журналісти пояснюють: Скороходов – соратник «глави ради депутатів» угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, а Олену Мельник, яка вчинила сварку в лікарні, називають людиною колишнього «народного губернатора» Павла Губарєва. Обоє не проти змінити Захарченка.

Тривожні сигнали для Захарченка і реальний конкурент

Ще один тривожний дзвінок для нинішнього ватажка: Донецьк залишив головний піарник Захарченка – російський письменник і журналіст Захар Прилєпін.

Він значився «заступником командира взводу», але на передовій з’являвся рідко. Найчастіше світився в компанії «російських зірок». Але напередодні майбутніх «деенерівських» «виборів» раптом виїхав до Москви.

Хто ж може змінити Захарченка і стати тією самою фігурою, зручною для обговорюваної «чеченської моделі» реінтеграції Донбасу на російських умовах?

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«Якби була добра воля у Москви перш за все, але і в Києва, знайти якесь рішення конфлікту на сході України, така фігура знайшлася б з легкістю. Є Медведчук, який періодично приїжджає в Москву і пропонує свої посередницькі послуги», – каже російський політик Володимир Рижков.

Не виключено, що незабаром на сцену можуть вийти справжні «сірі кардинали» донбаських угруповань.

Олександр Бобков, колишній лідер Партії регіонів в місті Донецьку, насправді впливає на процеси набагато більше, ніж ми це помічали довкола

«Олександр Михайлович Бобков, «Морж», колишній лідер Партії регіонів в місті Донецьку, колишній народний депутат. Він насправді впливає на процеси набагато більше, ніж ми це помічали довкола. Всі ці хлопці – і Пушилін, і Захарченко – всі ці люди звикли дивитися йому в рот», – зауважує Кирило Сазанов.

Але «передвиборчі» інтриги в угрупованні «ДНР» поки не стосуються звичайних жителів окупованого Донецька. Про альтернативу нинішнім ватажкам бойовиків, принаймні на камеру, вони не говорять.

«Зараз молода «держава» стійкість набуває свою, а для цього не потрібно розгойдувати човен», – каже житель Донецька.

«У житті все може бути, але, швидше за все, переважно підуть за Захарченка, напевно», – припускає інший донеччанин.

«У нас вибір невеликий, будемо голосувати за результатами прожитих років», – відповіла жителька окупованого Донецька.

До листопада, на який угруповання «ДНР» призначила свої так звані «вибори», правила гри на окупованому Донбасі можуть змінитися.

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