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23 Липень 2018, Київ 12:36
Політика

«Чеченська модель» реінтеграції Донбасу від Кремля і можлива заміна Захарченка

Гучні скандали, злив компромату, таємничі зникнення. Восени угруповання «ЛНР» та «ДНР» планують провести «вибори» за власними правилами. Але «спекотно» в Донецьку і Луганську вже зараз. Як бойовики знищують своїх майбутніх конкурентів і чи вірять жителі окупованих територій у можливість зміни Захарченка і Пасічника, розбиралися журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Свої «вибори» угруповання «ДНР» призначило на листопад цього року. Здавалося б, проста формальність: ватажка донецьких бойовиків Захарченка повинні «переобрати» на другий термін. Але не все так просто, як може здатися. Незважаючи на літнє затишшя, Донецьк «лихоманить». А крісло під ватажком «ДНР» знову захиталося.

Такий сценарій в соцмережах обговорюють опозиційні до Захарченка бойовики. Повернути Донбас Україні, прибравши найбільш одіозних ватажків – цей план вирішення конфлікту влаштовує Кремль, вважають українські політологи.

«Чеченський сценарій» для Росії оптимальний
Кирило Сазонов

«Чеченський сценарій» для Росії оптимальний. Це і є, в принципі, особливий статус Донбасу: це всі права, місцеве самоврядування, місцева міліція, місцеві суди, місцеві прокурори. Київ ні на що не впливає. Вони мають право вето у Верховній Раді. І єдине, що має робити Україна щодо цього регіону – це платити їм данину», – зауважує політолог Кирило Сазонов.

Кирило Сазонов, політолог
Кирило Сазонов, політолог

Такий план явно не до вподоби нинішньому ватажку угруповання «ДНР». Дати себе прибрати «зеленим чоловічкам», так само як колишнього ватажка луганських бойовиків Плотницького? Вочевидь, це йде в розріз з його грандіозними планами.

«Я зараз не кажу про Київ. Насправді потрібно брати навіть не Берлін, потрібно його пройти і взяти Британію всю як таку! Ось все зло долі нашої російської – це англосакси», – заявляв Захарченко.

Зачистка конкурентів

Але поки англосакси далеко, Захарченко почав боротьбу зі своїм оточенням. Вперше на підконтрольних йому телеканалах з’явилися сюжети з критикою окремих «депутатів» «ДНР».

Олександр Захарченко, ватажок донецьких бойовиків
Олександр Захарченко, ватажок донецьких бойовиків

«Депутату» не сподобалося, що «заввідділення» не приділив їй належної уваги. І не вигнав з кабінету маленького пацієнта, якого приймав під час візиту високої гості», – йдеться у сюжеті, підконтрольного бойовикам телебачення.

Олену Мельник звинувачують в «чванстві», а її колегу по «парламенту» Валерія Скороходова – в захопленні кинутої агрофірми. На нього нацькували людей «Ташкента» з «міністерства доходів і зборів» «ДНР».

Окупований Донецьк
Окупований Донецьк

Але представник донецької «верхівки» добровільно віддавати захоплене не захотів.

– Ти пацанів напружуєш, ти ж не по справі, нічого ж не вийде.

– Чому не вийде?

– Тому що це моє, ти можеш зрозуміти?! Команда від кого?– повторює Скороходов.

– За «законом»...

– Ні, зараз команда – від кого, щоб я надалі знав.

– Ну за «законом»!

– Ти зрозумій, я зараз поїду далі, буду піднімати людей.

Конфлікт обговорюють на телешоу бойовиків у форматі «прямої лінії». Захарченко в гніві: «Така поведінка негідна ні звання «чиновника», ні звання «депутата»! Я дозволяю брати за вухо і тріпати вуха».

Компромат на псевдодепутатів – початок боротьби за крісло «глави» угруповання «ДНР», пише видання «Новини Донбасу». Журналісти пояснюють: Скороходов – соратник «глави ради депутатів» угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, а Олену Мельник, яка вчинила сварку в лікарні, називають людиною колишнього «народного губернатора» Павла Губарєва. Обоє не проти змінити Захарченка.

Тривожні сигнали для Захарченка і реальний конкурент

Ще один тривожний дзвінок для нинішнього ватажка: Донецьк залишив головний піарник Захарченка – російський письменник і журналіст Захар Прилєпін.

Він значився «заступником командира взводу», але на передовій з’являвся рідко. Найчастіше світився в компанії «російських зірок». Але напередодні майбутніх «деенерівських» «виборів» раптом виїхав до Москви.

Хто ж може змінити Захарченка і стати тією самою фігурою, зручною для обговорюваної «чеченської моделі» реінтеграції Донбасу на російських умовах?

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«Якби була добра воля у Москви перш за все, але і в Києва, знайти якесь рішення конфлікту на сході України, така фігура знайшлася б з легкістю. Є Медведчук, який періодично приїжджає в Москву і пропонує свої посередницькі послуги», – каже російський політик Володимир Рижков.

Володимир Рижков, російський політик
Володимир Рижков, російський політик

Не виключено, що незабаром на сцену можуть вийти справжні «сірі кардинали» донбаських угруповань.

Олександр Бобков, колишній лідер Партії регіонів в місті Донецьку, насправді впливає на процеси набагато більше, ніж ми це помічали довкола
Кирило Сазанов

«Олександр Михайлович Бобков, «Морж», колишній лідер Партії регіонів в місті Донецьку, колишній народний депутат. Він насправді впливає на процеси набагато більше, ніж ми це помічали довкола. Всі ці хлопці – і Пушилін, і Захарченко – всі ці люди звикли дивитися йому в рот», – зауважує Кирило Сазанов.

Але «передвиборчі» інтриги в угрупованні «ДНР» поки не стосуються звичайних жителів окупованого Донецька. Про альтернативу нинішнім ватажкам бойовиків, принаймні на камеру, вони не говорять.

Олександр Бобков,«сірий кардинал» донбаських угруповань.
Олександр Бобков,«сірий кардинал» донбаських угруповань.

«Зараз молода «держава» стійкість набуває свою, а для цього не потрібно розгойдувати човен», – каже житель Донецька.

«У житті все може бути, але, швидше за все, переважно підуть за Захарченка, напевно», – припускає інший донеччанин.

«У нас вибір невеликий, будемо голосувати за результатами прожитих років», – відповіла жителька окупованого Донецька.

До листопада, на який угруповання «ДНР» призначила свої так звані «вибори», правила гри на окупованому Донбасі можуть змінитися.

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