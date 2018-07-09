Мертві бойовики на «поштових марках». Куди можна відправити листа «поштою» ОРДЛО?

«Гіві» і «Моторола» – по 20 російських рублів, Болотов і Ципкалов – по 50. В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» своїх грошей немає, проте там друкують «поштові марки» із зображеннями убитих бойовиків. У Донецьку і Луганську їх дарують «почесним гостям», а кожен новий випуск стає гучним інформаційним приводом для підконтрольних бойовикам медіа. Але чи можна за допомогою цих «марок» відправити звичайний лист?

У квітні 2018 року в тимчасово окупованому бойовиками Луганську святкували четверту річницю захоплення будівлі СБУ. Відзначити початок війни на Донбасі в угрупованні «ЛНР» вирішили оригінальним способом: випустили блок «марок» з бойовиками першої хвилі – із загиблими першим ватажком угруповання «ЛНР» Валерієм Болотовим і так званим «екс-прем’єром» Геннадієм Ципкаловим.

Ще рік тому і Болотова, і Ципкалова не вважали в угрупованні «ЛНР» героями. Обидва ворогували з Плотницьким, якого посунули з «посади».

Обидва загинули за дивних обставин. Ципкалов нібито повісився у в'язниці, Болотов помер після чашки кави в Підмосков'ї. Але після приходу Пасічника до «влади», повернулися в пантеон бойовиків і прикрасили собою «поштові марки». Журналістам «Донбас.Реалії» вдалося дістати ці «марки». Номінал кожної – 52 рублі (22 гривні).

Лист до адресата в Україні не дійде – «Укрпошта»

Щоб перевірити, чи можна відправити лист за допомогою «марки» «пошти» угруповання «ЛНР», «Донбас.Реалії» пішли до головного українського поштампу. Там лише підтвердили, що використовувати «марку» угруповання «ЛНР» в Україні за призначенням не вийде.

«Марки українські може випускати виключно «Укрпошта». Кожен може собі щось надрукувати, але це не буде офіційною маркою», – каже перший заступник гендиректора ПАТ «Укрпошта» Олександр Перцовський.

Не вдасться відправити лист з такою «маркою» і з окупованої території. Якщо умовна бабуся з Луганська захоче написати листа своєму онукові у Київ і використає «марку» із загиблими бойовиками – послання до адресата не дійде, пояснюють в «Укрпошті».

«Прямого шляху немає, тому що немає прямого поштового обміну з непідконтрольними територіями», – продовжує Олександр Перцовський.

Понад шістсот поштових відділень залишилися на окупованій території. Надіслати лист або посилку по Україні ні з Донецька, ні з Луганська сьогодні не можна. Але це не заважає бойовикам Донбасу друкувати власні «марки» із завидною регулярністю.

Перша «марка» угруповання «ДНР» вийшла у 2015 році, з бойовиками «Моторолою» і «Гіві». Обидва на той момент були ще живі.

«Марки» з мертвими бойовиками повезли до анексованого Криму

Так звані «перші особи» угруповань дарують свої «поштові сувеніри» під час «офіційних візитів».

Зокрема, в червні «глава ради депутатів» угруповання «ДНР» Денис Пушилін приїхав до анексованого Криму та подарував російському ставленику на кримському півострові Аксьонову «марки» із зображенням убитих бойовиків «Гіві» і «Мотороли».

«Марки» з «героями Донецька»... «Герої» серед нас», – так назвав їх Пушилін під час зустрічі із російським керівництвом захопленого півострова.

У Донецьку ці «марки» можна купити на напівпорожньому «Головпоштамті». Щоправда, донеччани їх майже не беруть, бо немає потреби. Про це кажуть жителі Донецька, яких опитали кореспонденти «Донбас.Реалії».

– Зараз це якось неактуально.

– Зараз інший час, цифровий! Ні.

– Користуємося! Надсилаємо посилки в Росію. У нас там дочка з онуками поїхала. Добре працює «пошта», претензій нема.

Надіслати лист з окупованого Донбасу можна хіба що в Росію. Щоправда, в зворотню сторону, наприклад, з Ростова-на-Дону, листоноші вимагають писати на конверті: «Луганськ, Україна».

– Хочу в Луганськ відправити. Ви відправляєте? – Так, звичайно. – А писати там як: «ЛНР» чи Україна? – Україна...

Для колекції?

У Києві нещодавно стартував продаж свіжовіддрукованого набору марок «Мости України». Колекціонери стоять в черзі. Розповідають, що українські поштові марки мають свою непросту історію.

«На початку, коли не було ще марок, брали радянські марки і зверху на Леніна чи на що там – «тризуб», тух-тух! Задруковували, і так вони ходили роки два», – розповідає київський філателіст Сергій Лавренюк.

«Донбас.Реалії» показали філателісту «марку» з Болотовим і Ципкаловим. Він каже: подібне вже було в українській історії.

«Коли прийшов Денікін, вони на українських марках УНР надруковували свої номинали, і вони теж ходили», – продовжує Сергій Лавренюк.

За його словами, дехто з колекціонерів знаходить «марки» на кшталт тих, що випускають в «ЛНР» і залишають для своєї колекції.

«Дехто бере як такий локальний окупаційній варіант. Як колекційні. Хоча не так багато я знаю колекціонерів, які їх беруть. Саме з таких причин. Вони недорогі. Я бачив по аукціонах – гривень 20», – розповідає філателіст.

«Марки» з ОРДЛО не цікавлять – український філателіст

Водночас закордоном у невизнаних донбаських «марок» вистачає поціновувачів. Наприклад, на білоруському сайті пропонують купити таку ж «марку» за 550 рублів – це 228 гривень.

Проте українських колекціонерів така пропозиція не цікавить.

«Я цим лайном, вибачте, не займаюся», – сказав один із філателістів у Києві.

Для угруповань «ЛНР» та «ДНР» поштові марки, в першу чергу, – спосіб закарбувати себе в історії. І нехай з їхньою допомогою не можна відправити лист за межі окупованого Донбасу чи Росії, проте є шанс залишитися в приватних колекціях – артефактом пропаганди часів війни на Донбасі.

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