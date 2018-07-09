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09 Липень 2018, Київ 13:06
Політика

Мертві бойовики на «поштових марках». Куди можна відправити листа «поштою» ОРДЛО?

«Поштові марки» із зображенням загиблих бойовиків угруповання «ЛНР» Валерія Болотова і Геннадія Ципкалова

«Гіві» і «Моторола» – по 20 російських рублів, Болотов і Ципкалов – по 50. В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» своїх грошей немає, проте там друкують «поштові марки» із зображеннями убитих бойовиків. У Донецьку і Луганську їх дарують «почесним гостям», а кожен новий випуск стає гучним інформаційним приводом для підконтрольних бойовикам медіа. Але чи можна за допомогою цих «марок» відправити звичайний лист?

У квітні 2018 року в тимчасово окупованому бойовиками Луганську святкували четверту річницю захоплення будівлі СБУ. Відзначити початок війни на Донбасі в угрупованні «ЛНР» вирішили оригінальним способом: випустили блок «марок» з бойовиками першої хвилі – із загиблими першим ватажком угруповання «ЛНР» Валерієм Болотовим і так званим «екс-прем’єром» Геннадієм Ципкаловим.

Ще рік тому і Болотова, і Ципкалова не вважали в угрупованні «ЛНР» героями. Обидва ворогували з Плотницьким, якого посунули з «посади».

«Поштова марка» із зображенням загиблих бойовиків угруповання «ЛНР» Валерія Болотова і Геннадія Ципкалова
«Поштова марка» із зображенням загиблих бойовиків угруповання «ЛНР» Валерія Болотова і Геннадія Ципкалова

Обидва загинули за дивних обставин. Ципкалов нібито повісився у в'язниці, Болотов помер після чашки кави в Підмосков'ї. Але після приходу Пасічника до «влади», повернулися в пантеон бойовиків і прикрасили собою «поштові марки». Журналістам «Донбас.Реалії» вдалося дістати ці «марки». Номінал кожної – 52 рублі (22 гривні).

Лист до адресата в Україні не дійде – «Укрпошта»

Щоб перевірити, чи можна відправити лист за допомогою «марки» «пошти» угруповання «ЛНР», «Донбас.Реалії» пішли до головного українського поштампу. Там лише підтвердили, що використовувати «марку» угруповання «ЛНР» в Україні за призначенням не вийде.

«Поштамт» у тимчасово окупованому Донецьку
«Поштамт» у тимчасово окупованому Донецьку

«Поштові відділення» на тимчасово окупованих територіях Донбасу
«Поштові відділення» на тимчасово окупованих територіях Донбасу

«Марки українські може випускати виключно «Укрпошта». Кожен може собі щось надрукувати, але це не буде офіційною маркою», – каже перший заступник гендиректора ПАТ «Укрпошта» Олександр Перцовський.

Не вдасться відправити лист з такою «маркою» і з окупованої території. Якщо умовна бабуся з Луганська захоче написати листа своєму онукові у Київ і використає «марку» із загиблими бойовиками – послання до адресата не дійде, пояснюють в «Укрпошті».

«Прямого шляху немає, тому що немає прямого поштового обміну з непідконтрольними територіями», – продовжує Олександр Перцовський.

«Поштові марки» із зображенням бойовиків угруповання «ДНР»
«Поштові марки» із зображенням бойовиків угруповання «ДНР»

Понад шістсот поштових відділень залишилися на окупованій території. Надіслати лист або посилку по Україні ні з Донецька, ні з Луганська сьогодні не можна. Але це не заважає бойовикам Донбасу друкувати власні «марки» із завидною регулярністю.

Перша «марка» угруповання «ДНР» вийшла у 2015 році, з бойовиками «Моторолою» і «Гіві». Обидва на той момент були ще живі.

«Марки» з мертвими бойовиками повезли до анексованого Криму

Так звані «перші особи» угруповань дарують свої «поштові сувеніри» під час «офіційних візитів».

Зокрема, в червні «глава ради депутатів» угруповання «ДНР» Денис Пушилін приїхав до анексованого Криму та подарував російському ставленику на кримському півострові Аксьонову «марки» із зображенням убитих бойовиків «Гіві» і «Мотороли».

«Марки» з «героями Донецька»... «Герої» серед нас», – так назвав їх Пушилін під час зустрічі із російським керівництвом захопленого півострова.

У Донецьку ці «марки» можна купити на напівпорожньому «Головпоштамті». Щоправда, донеччани їх майже не беруть, бо немає потреби. Про це кажуть жителі Донецька, яких опитали кореспонденти «Донбас.Реалії».

– Зараз це якось неактуально.
– Зараз інший час, цифровий! Ні.
– Користуємося! Надсилаємо посилки в Росію. У нас там дочка з онуками поїхала. Добре працює «пошта», претензій нема.

Місцева жителька біля «поштамту» в тимчасово окупованому Донецьку
Місцева жителька біля «поштамту» в тимчасово окупованому Донецьку

Надіслати лист з окупованого Донбасу можна хіба що в Росію. Щоправда, в зворотню сторону, наприклад, з Ростова-на-Дону, листоноші вимагають писати на конверті: «Луганськ, Україна».

– Хочу в Луганськ відправити. Ви відправляєте? – Так, звичайно. – А писати там як: «ЛНР» чи Україна? – Україна...

Для колекції?

У Києві нещодавно стартував продаж свіжовіддрукованого набору марок «Мости України». Колекціонери стоять в черзі. Розповідають, що українські поштові марки мають свою непросту історію.

«На початку, коли не було ще марок, брали радянські марки і зверху на Леніна чи на що там – «тризуб», тух-тух! Задруковували, і так вони ходили роки два», – розповідає київський філателіст Сергій Лавренюк.

Філателіст Сергій Лавренюк (зліва)
Філателіст Сергій Лавренюк (зліва)

«Донбас.Реалії» показали філателісту «марку» з Болотовим і Ципкаловим. Він каже: подібне вже було в українській історії.

«Коли прийшов Денікін, вони на українських марках УНР надруковували свої номинали, і вони теж ходили», – продовжує Сергій Лавренюк.

За його словами, дехто з колекціонерів знаходить «марки» на кшталт тих, що випускають в «ЛНР» і залишають для своєї колекції.

«Дехто бере як такий локальний окупаційній варіант. Як колекційні. Хоча не так багато я знаю колекціонерів, які їх беруть. Саме з таких причин. Вони недорогі. Я бачив по аукціонах – гривень 20», – розповідає філателіст.

«Марки» з ОРДЛО не цікавлять – український філателіст

Водночас закордоном у невизнаних донбаських «марок» вистачає поціновувачів. Наприклад, на білоруському сайті пропонують купити таку ж «марку» за 550 рублів – це 228 гривень.

Проте українських колекціонерів така пропозиція не цікавить.

«Я цим лайном, вибачте, не займаюся», – сказав один із філателістів у Києві.

Для угруповань «ЛНР» та «ДНР» поштові марки, в першу чергу, – спосіб закарбувати себе в історії. І нехай з їхньою допомогою не можна відправити лист за межі окупованого Донбасу чи Росії, проте є шанс залишитися в приватних колекціях – артефактом пропаганди часів війни на Донбасі.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ ДОНБАС.РЕАЛІЇ

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