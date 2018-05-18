На Путіна щодо звільнення полонених тисне не Медведчук, а світ – Котенко

Росія буде торгуватися в питанні обміну заручниками, бо хоче отримати від цього певні дивіденди, вважає керівник громадської організації зі звільнення полонених «Група патріот» Олег Котенко. Політолог Андрій Миселюк не бачить підстав для обміну в близькій перспективі. А народний депутат Андрій Тетерук переконаний, що лише консолідована позиція світу змусить Росію звільнити українських заручників.

Керівник громадської організації зі звільнення полонених «Група патріот» Олег Котенко вважає, що процес обміну заручниками довго не має прогресу, тому що в нього втручається політика. Він переконаний, що Росія буде торгуватися, бо хоче щось отримати від обміну.

Він його (обмін – ред.) буде використовувати тільки тоді, коли він буде відчувати, що щось отримає натомість. На даний період часу натомість він нічого не отримує, крім великих мінусів на свою адресу

«Коли вели переговори, що він (президент Росії Володимир Путін – ред.) отримає якісь політичні дивіденди з того, що він звільнить заручників, а він у відповідь отримав тільки санкції, то, звісно, йому ця тема зовсім не цікава. Він його (обмін – ред.) буде використовувати тільки, тоді коли він буде відчувати, що щось отримає натомість. На даний період часу натомість він нічого не отримує, крім великих мінусів на свою адресу», – каже Котенко.

За його словами, вплинути на обмін може «нормандський формат». При цьому Котенко вважає, що треба змінити 6-й пункт Комплексу дій на виконання мінських домовленостей про обмін заручників за формулою «всіх на всіх».

«На даний період часу, на жаль, тиск потрібно створювати тільки на Москву, і це може зробити лише міжнародна спільнота, в обличчі Курта Волкера, «нормандського формату», ну, і безпосередньо президентів тих країн, які можуть хоч якимось чином розмовляти з Путіним», – наголошує Котенко в ефірі Радіо Свобода.

Він зауважує, що потрібно зараз потрібно вести розмови про обмін «всіх відомих на всіх відомих».

Водночас, на думку Котенка, Україна перебільшує роль Віктора Медведчука (представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі, лідер організації «Український вибір», кум Володимира Путіна – ред.) в обмінному процесі. За його словами, він є просто зв’язувальною ланкою між російською та українською сторонами.

Тиск на Путіна створює не Медведчук, а світова спільнота. Вона змушує Путіна робити певні кроки. Медведчук з’явиться на сцені тільки тоді, коли знатиме точно, що обмін відбудеться

«Медведчук на цей період часу є невеликим місточком, на який Путін, при зверненні до нього його кума Медведчука, може відреагувати позитивно. А Медведчук чекає вказівок з Москви, з центру. Хоч над цим питанням працює вся країна, і наша дипломатія в тому числі. Тиск на Путіна створює не Медведчук, а світова спільнота. Вона змушує Путіна робити певні кроки. Медведчук з’явиться на сцені тільки тоді, коли знатиме точно, що обмін відбудеться», – наголошує Котенко.

З тим, що вирішальний тиск на Росію в питанні обміну заручниками здійснює світова спільнота, згоден і народний депутат (фракція «Народний фронт») Андрій Тетерук.

«Саме консолідована позиція світу має в болючий спосіб накладення санкцій примусити їх іти на те, щоб звільнити українських громадян, які незаконно утримуються Росією», – переконаний Тетерук.

Зараз ніяких таких підстав в осяжній перспективі не видно для того, щоб Росія змінила щось в цьому питанні і почала наполягати на тому, щоб це питання дійсно просувалось далі

Політолог Андрій Миселюк переконаний, що наступний обмін буде тільки тоді, коли він знадобиться Росії.

«Саме Росія – це треба констатувати – визначає порядок денний подій на Донбасі і визначає ті фактори, які їй треба використати для своїх внутрішніх потреб. Коли потрібно було президентові Росії Володимирові Путіну створити імідж миротворця, який допомагає громадянам «заблудлої» країни, як Україна, то тоді був організований цей обмін полоненими. Зараз ніяких таких підстав в осяжній перспективі не видно для того, щоб Росія змінила щось в цьому питанні і почала наполягати на тому, щоб це питання дійсно просувалось далі», – каже Миселюк.

Хорошим знаком, за словами Котенка, для України стане безпосереднє перебування Медведчука в Мінську та його спроби обговорювати певні питання.

УСІ НАЗВАНІ В ЦІЙ ПРОГРАМІ ОСОБИ ТЕЖ МАЮТЬ ПРАВО ВИСЛОВИТИСЯ В ЕФІРІ, НА САЙТІ РАДІО СВОБОДА

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі