(Друкуємо мовою оригіналу)

Ещё несколько лет назад имя Рината Ахметова было у каждого на слуху не только на востоке, но и по всей Украине. Футбольный клуб «Шахтёр», компания-гигант «Систем Кэпитал Менеджмент», энергетический холдинг ДТЭК – все это детища украинского бизнесмена. Однако вооружённый конфликт в Донецком регионе внёс свои коррективы. И с 2014 года Ринат Леонидович, его окружение и ФК «Шахтёр» покинули донецкий край. Как же теперь, спустя четыре года, к нему относятся дончане? И в каком состоянии находятся самые известные объекты, принадлежавшие олигарху до войны и после «национализированные» боевиками? Об этом специально для Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из Донецка.

– В биографии самого влиятельного и богатого человека в «лихие» 90-е остается много белых пятен – тем не менее, в начале 2000-х Ринат Ахметов основал собственную многоотраслевую финансово-промышленную группу «Систем Кэпитал Менеджмент». Сюда входят крупные промышленные предприятия, компании оптовой и розничной торговли, сети супермаркетов и автозаправок, а также концерны, связанные с недвижимостью, страхованием и даже медиабизнесом. Еще до войны жители Донбасса условно разделились на два лагеря: те, кто уважали Ахметова и были его приверженцами, и те, кто его считали, мягко говоря, одиозной личностью. Первых, конечно, тогда было больше. Некоторые представители среднего и крупного бизнеса олигарха-монополиста побаивались. И всё же Ринат Леонидович для многих на Донбассе был серьёзным авторитетом, ведь многое делал для родного города и всей Донецкой области. Щедро одаривала Ахметова до войны и власть: он является полным кавалером ордена «За заслуги», награждён Орденом князя Ярослава Мудрого V степени в 2010 году. С 2006-го является почётным гражданином Донецка.

После начала войны Ринат Ахметов публично выступил за целостную, единую Украину и против группировки «ДНР». Одно из его последних запомнившихся мероприятий в Донецке – весной 2014-го он призывал сотрудников предприятий приостанавливать работу и устроить стачку, выражая недовольство новой подконтрольной России «властью» (Ахметов назвал их «проходимцами», а городская акция получила название «гудок Ахметова»). Позже украинский миллиардер заявлял о необходимости встречи лидеров «ДНР» с киевским руководством.

Эти гуманитарные пакеты с продовольствием были хорошим подспорьем для пенсионеров

В августе того же года Ахметов создал свой гуманитарный штаб «Поможем», который последующие пару лет помогал пострадавшим от боевых действий. Эти гуманитарные пакеты с продовольствием были хорошим подспорьем для пенсионеров, одиноких матерей и многодетных семей. Поэтому имя Ахметова звучало среди большой части дончан в положительном контексте (это же команда Радио Донбасс.Реалии замечала во время выездных эфиров и в подконтрольных Украине городах востока: пожалуй, из всех политиков чаще всего гражданские произносили именно это имя – ред.) Однако, в начале 2017-го руководство группировки «ДНР» запретило выдачу «ахметовской гуманираки», и гумшатб «Поможем» в оккупированном Донецке закрыли (кстати, он находился в самом стадионе «Донбасс Арена», принадлежащем Ахметову).

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​Сегодня взгляды на Ахметова в городе разнятся. Некоторые горожане обвиняют олигарха в том, что он, обладая мощным авторитетом и финансовым могуществом, допустил так называемую «русскую весну» на Донбассе и не смог изначально разогнать пророссийских митингующих. Приверженцы «ДНР» же считают руководителя СКМ и всех игроков «Шахтёра» «предателями». А вот некоторые проукраинские жители по-прежнему обвиняют крупного экономиста и промышленника в сепаратизме и даже в финансировании терроризма на Донбассе.

По местным СМИ о фигуре украинского промышленника практически не говорят, а если и упоминают, то с негативным оттенком

Возможно, поэтому в последнее время олигарх всё реже появляется на публике. Надо сказать, что по местным подконтрольным «ДНР» СМИ о фигуре украинского промышленника практически не говорят, а если и упоминают, то с негативным оттенком.

Главная резиденция Ахметова – пятизвёздочный отель «Донбасс Палас» – функционирует, как и прежде. Тут также стоит охрана на входе, периодически сюда приезжают люди на джипах с «крутыми» номерами, по всей видимости, «министры» или приближенные к Захарченко (лидеру вооружённого формирования «ДНР» – ред.). Кстати, в настоящее время полным ходом идет реставрация этой элитной гостиницы и косметический ремонт, впервые за четыре года.

Торгово-офисный центр «Green Plaza», впрочем, как и ТРЦ «Донецк-Сити» – другая собственность Ахметова, – работают лишь наполовину.

В настоящее время собственная команда Ахметова «Шахтёр» играет в Харькове. В своих редких интервью Ахметов упоминает о Донецке и желании вернуться на малую родину. Причем делает эти заявления с ежегодной периодичностью. Так он говорил в 2015-м: «Я хочу сохранить «Шахтёр» и вернуть сильнейший «Шахтёр» в Донецке на «Донбасс-Арену». Вот его цитата из интервью в 2016-м: «Я хочу жить в Донецке, потому что, прежде всего, для меня этот регион – это люди. Поэтому я люблю Донецк, Донбасс, и, конечно, я его вижу в единой стране». И, наконец, его фраза в конце 2017-го: «В 2018 году я жду гимна Лиги чемпионов на «Донбасс Арене» и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше. Это будет означать только одно – в нашей стране наступил стабильный, прочный мир».

Ахметов до сих пор уделяет большое внимание благотворительности. И по-прежнему считается самым богатым в Украине и одним из богатейших людей в Европе. Так, по данным американского агентства Bloomberg, в начале 2018-го Ахметов с активами на сумму 4,97 миллиарда долларов США занял 391-е место среди богатейших людей мира. А в июле он в этом рейтинге занял 307-е место с капиталом 5,71 миллиарда долларов. Ахметов – единственный украинец в этом списке миллиардеров.

Да, большинство дончан всё ещё помнят «некоронованного хозяина» Донбасса: о нём напоминает донецкая «жемчужина» «Донбасс Арена», предприятия ДТЭК. И всё же авторитетная фигура Ахметова для жителей Донецка постепенно отходит на второй план.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів тимчасово окупованих територій України)