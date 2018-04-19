План Авакова реальніший за миротворчу місію на Донбасі – Шкіряк

План «дрібних кроків» Арсена Авакова більш реальний, ніж розміщення на Донбасі миротворчої місії, переконаний радник голови МВС Зорян Шкіряк. Він стверджує, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у врегулюванні конфлікту і, хоча українська армія і може дати йому відсіч, є ризики значних втрат. А адвокат з політичної злочинності Анна Маляр зазначає, що будь-який план заслуговує на розгляд, тому що Мінський процес фактично вичерпав себе.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк висловив «категоричну підтримку» пропозиції міністра внутрішніх справ. До цього, на його думку, підштовхує ситуація на Донбасі, адже сподіватись на швидке розміщення там миротворчої місії ООН не варто.

Ми наполягаємо, щоб миротворчий контингент був введений на кордон України та Росії. Але чи реально це?

«Безперечно, ми наполягаємо на тому, щоб такий миротворчий контингент був введений на державний кордон України та Росії. Але чи реально це сьогодні здійснити? Будемо відверті, ні. Суть цієї позиції полягає в тому, що Путін за даних обставин ніколи на це не піде. Ми два роки поспіль – з 2014-го по 2016-й – активно обговорювали можливість введення поліцейської місії ОБСЄ, причому я особисто неодноразово заявляв про те, що це неможливо, це ідея-фікс, яка не може бути реалізована», – стверджує Шкіряк в ефірі «Ранкової Свободи».

За його словами, на окупованих територіях України зараз перебуває 10-15 тисяч російських військовослужбовців, ще близько 80 тисяч – розміщені на кордоні. В таких умовах ввести на Донбас 30-40 тисяч осіб поліцейської місії, на думку радника голови МВС, неможливо.

Путін зацікавлений в агресії

«Путін готовий і в подальшому зберігати конфлікт в Україні, зацікавлений в агресії, в тому, щоб і надалі шантажувати не тільки Україну, а весь цивілізований світ конфліктом на Донбасі. Тому план, який запропонував Арсен Аваков, за даних обставин є одним із тих, що може бути реалізований, знову ж таки, за певних обставин і, безумовно, за підтримки наших міжнародних партнерів», – підкреслює політик.

В плані Авакова замало конкретики: він говорить про певні кроки, які країна має зробити, але не пояснює, що має стати поштовхом для початку втілення цього плану, зазначає експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко.

Місцева влада отримує досить серйозні повноваження на цих територіях

«Аваков говорить про те, що неважливо, хто виграє на виборах в місцевій владі, а важливо, щоб там були органи центральної влади, поліція, ну і далі покращувати життя. Але в той же час ми забуваємо про те, що Україна надає особливий статус даним територіям. Місцева влада отримує досить серйозні, великі повноваження на цих територіях, тому, очевидно, якщо це буде людина з сепаратистськими поглядами, то це, знову ж таки, буде камінь спотикання, протистояння, і навряд чи це дасть можливість звільненій цій території якось нормально розвиватися», – міркує Петренко.

Зорян Шкіряк зауважує, що наразі мова йде про загальний план дій, деталі якого ще належить узгодити.

Деталізація цього плану повинна тривати на всіх рівнях

«Що стосується деталізації цього плану, то, безперечно, вона повинна тривати на всіх рівнях, тобто на рівні керівництва держави, Ради національної безпеки і оборони, безперечно, обговорюватись із нашими міжнародними партнерами – наразі це відбувається в Сполучених Штатах – і після того уже за рішенням керівництва держави або відповідних органів в тій чи іншій мірі пропонуватись для інформування суспільства», – пояснює він.

Шкіряк переконаний, що в разі спроби вторгнення Росії українська армія здатна буде дати відсіч, однак такий сценарій пов’язаний зі значними ризиками.

Російські солдати тисячами поїдуть в цинкових гробах назад, але будуть катастрофічні втрати з українського боку

«А ризики полягають в тому, що це численні жертви. Так, російські солдати тисячами поїдуть в цинкових гробах назад, якщо таке відбудеться, але будуть величезні, катастрофічні втрати з українського боку, в тому числі не тільки серед військових, а й серед мирного населення», – каже він.

Адвокат з політичної злочинності Анна Маляр, коментуючи ініціативу міністра, позитивно відгукується про сам факт наявності пропозицій з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Слава Богу, що плани нарешті з’являються

«Будь-які кроки, будь-який план, який сприяє поверненню бодай квадратного метру землі під контроль України, повинен розглядатися, він має право на життя, і слава Богу, що ці плани нарешті з’являються. І ми публічно про це говоримо, тому що останні роки складалось враження, що ніяких планів немає і ніхто нічого не повертає, бо Мінський процес себе абсолютно вичерпав, а що далі, ніхто в Україні не знає», – нарікає вона.

Маляр впевнена: стратегія з деокупації Донбасу є позицією держави, а державницька позиція цілком може не подобатись частині громадян.

Перше, що ми ставимо в цій ієрархії – територіальна цілісність України

«Тому, з одного боку, потрібно врахувати ті настрої, які є на окупованих територіях, та свідомість і абсолютно спотворене інформаційне поле, яке зробив окупант. І ті люди просто не розуміють, що відбувається, і це потрібно враховувати. Але перше, що ми ставимо в цій ієрархії – це територіальна цілісність України та інтереси держави... Щоб вести хоч якийсь процес з повернення територій, ми повинні чимось поступатись. По-іншому тут просто не буде, бо в нас немає можливості просто у військовий спосіб це забрати. Тому ми будемо поступатись. Закон про амністію – це будуть певні поступки», – наголошує юрист.

«Закон про амністію повинен стосуватися абсолютно всіх, крім тих, у кого на руках кров, хто вбивав наших солдатів, брав участь у репресіях проти мирного населення. На них амністія не поширюється, вони в очах нашої держави – злочинці і повинні понести законне покарання», – заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Зорян Шкіряк, у свою чергу, висловлює впевненість, що на окупованих територіях є чимало людей, які чекають на повернення цього регіону під контроль України.

«На цій території проживає маса – я хочу це абсолютно свідомо заявити – маса патріотів України, які сьогодні, засинаючи із синьо-жовтим прапором під подушкою, чекають нашого повернення, повернення української влади. Але за певних життєвих обставин, на жаль, вони не змогли покинути цю територію та змушені знаходитись під гнітом російських окупантів. На всі ці речі ми повинні зважати та усвідомлювати складність процесу», – констатує радник міністра.

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