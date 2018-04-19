Міжнародна організація з міграції просить 38 мільйонів доларів на допомогу постраждалим на Донбасі

Міжнародна організація з міграції звернулася до світової громадськості з проханням про надання 38 мільйонів доларів на допомогу 340 тисячам людей, що постраждали від збройного конфлікту на сході України. Це на 50% більше, ніж кількість людей, яким допомагало агентство, відколи почалися бойові на сході України чотири роки тому між підтримуваними Росією бойовиками, які окупували частину Донбасу, та українською стороною.

Мільйони людей продовжують страждати від гострих гуманітарних потреб, спричинених конфліктом в Україні. Прес-секретар Управління ООН з питань міграції Джоел Міллман каже, що важливо пам'ятати про важкі наслідки від цього конфлікту для життя людей в Україні.

1,2 мільйона людей, які постраждали від конфлікту в Україні, недоїдають

«Від З квітня 2014 року внаслідок боїв на сході України загинули понад 10 000 людей, а ще 24 000 отримали поранення. В цілому 3,4 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги. За даними Міністерства соціальної політики України, близько 1,5 мільйона людей зареєстровані як внутрішньо переміщені особи», – зазначає він.



Міллман каже, що люди найбільше потребують допомоги в сферах охорони здоров'я, харчування, водопостачання та працевлаштування. За його словами, 1,2 мільйона людей, які постраждали від конфлікту в Україні, недоїдають. Він додав, що більше від трьох мільйонів людей не мають достатньо води для пиття, приготування їжі та миття в найбільш ураженій східній частині країни, яка контрольована бойовиками.

Неспокій, який триває, викликав збільшення торгівлі людьми

​«Існує критична потреба в інфраструктурі та психосоціальній допомозі. Ми також відзначили, що неспокій, який триває, викликав збільшення торгівлі людьми ... Минулого року ми допомогли понад 1 200 жертвам цього сучасного прояву рабства. Справжня кількість жертв може бути набагато вищою», – каже він.

МОМ планує надавати гуманітарну допомогу, в тому числі питну воду та медичні послуги, людям по обидва боки лінії розмежування і забезпечити їх відповідними санітарними умовами. Міжнародна організація з міграції заявляє, що також планує допомогти людям, котрі були вимушені покинути свої домівки, і громадам, що їх прийняли, шляхом проведення бізнес-тренінгів та надання грантів.