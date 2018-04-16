Україні доведеться ухвалити «закон про колаборантів» – Аваков

Україні задля реінтеграції окупованих територій потрібно буде розробити законодавчу базу про амністію та колабораціонізм, вважає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Закон про амністію повинен стосуватися абсолютно всіх, крім тих, у кого на руках кров, хто вбивав наших солдатів, брав участь у репресіях проти мирного населення. На них амністія не поширюється, вони в очах нашої держави – злочинці, і повинні понести законне покарання», – наводить думку свого керівника Міністерство внутрішніх справ України.

Аваков вважає, що «закон про колаборантів» визначить статус кожної людини, що живе на окупованих територіях.

«Щось на кшталт закону де Голля, який був прийнятий в 1946 році у Франції. Це стосується звичайної людини, вимушеної жити і працювати на окупованих територіях. Суть дуже проста: нам треба визначити, який рівень згоди. Чи є ступінь твоєї співпраці з окупаційною владою критичним, або у тебе були такі обставини, що ти не заслуговуєш осуду, а в ряді випадків – не зважаючи на дії – заслуговуєш громадського пробачення», – наголосив міністр.

Узгоджений у лютому 2015 року Мінський комплекс заходів передбачає, серед іншого, амністію для тих учасників збройного конфлікту на Донбасі, які непричетні до тяжких злочинів. Під час обговорення «дорожньої карти» реалізації домовленостей у «нормандському форматі» представники України, Росії, Франції та Німеччини жодного разу не змогли узгодити послідовність дій сторін.

Київ, серед іншого, наполягає на тому, що політичні питання неможливо виконувати до виконання питань безпеки. Москва ж заявляє, що вимагає від України швидкого поступу до політичних аспектів мінських угод – таких як місцевих виборів на цій території і «амністії» бойовиків, – ще до вирішення безпекових і гуманітарних питань.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив у січні 2018 року, що «якщо буде політична воля з російського боку для виведення сил і… справжнього гарантування безпеки, тоді інші елементи Мінських угод – вибори, амністія, спеціальний статус – також можуть бути імплементовані».