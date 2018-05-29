Україна відкидає додаткові вимоги Москви щодо врегулювання на Донбасі – Клімкін

Україна відкидає додаткові вимоги Росії щодо процесу врегулювання на Донбасі, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін журналістам в кулуарах штаб-квартири Організації Об‘єднаних Націй у Нью-Йорку.

29 травня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» матимуть карикатурний характер без вирішення питань про Станицю Луганську й про особливий статус Донбасу.

«Ну який додатковий статус потрібен окупаційним адміністраціям й окупованим територіям? У них вже є цей статус! Ніякий додатковий статус їм не потрібен», – наголосив Клімкін.

За його словами, Україна відкрита до обговорення того, як саме окуповані території мають повертатися у її склад, але це не означає, що Київ готовий розглядати надання окупаційним адміністраціям окремого правового статусу – і Україна не збирається обговорювати це питання.

Клімкін також повідомив журналістам, що Україна готова до проведення чергової зустрічі в нормандському форматі.

«Так, ми готові до цієї зустрічі, наші німецькі друзі пропонують організувати її у Берліні найближчим часом. Ми обговорюємо можливі дати», – пояснив Клімкін.

Коментуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що «подальші зустрічі у нормандському форматі будуть карикатурними», український міністр наголосив, що дієвість чи «карикатурність» цих перемовин напряму залежить від дій Росії.

«Сенс цієї зустрічі – як пан Лавров сказав – дійсно буде карикатурним, якщо ми не будемо говорити про три ключові питання: як реально Росія забирається з Донбасу; про політичних в'язнів, яких ми маємо звільнити – адже весь світ розуміє, що це вже не питання політики, це емоційне. І говорити про те, як бути далі – говорити про формат миротвочої місії», – пояснив Клімкін.

У Нью-Йорку очільник українського зовнішньополітичного відомства бере участь у засіданні Ради безпеки ООН з питань врегулювання ситуації в Україні, яке скликала Польща.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.