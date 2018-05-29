МЗС: Рада безпеки ООН розгляне питання російської агресії проти України

Рада безпеки ООН 29 травня обговорюватиме ситуацію, що склалася внаслідок російської агресії проти України, і шляхи врегулювання конфлікту, повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

За повідомленням, у брифінгу, на якому обговорюватимуть агресію Росії, братиме участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який 28-29 травня перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку.

Головуватиме на заході міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

«Участь міністра у засіданні стане черговою нагодою для привернення уваги членів Ради безпеки і міжнародного співтовариства в цілому до російської агресії проти України і порушень з боку Росії міжнародного гуманітарного права і прав людини», – заявляють у МЗС.

Читайте також: «Гра» Путіна з Заходом: загострення на Донбасі та МН17

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.